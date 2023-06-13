ВСУ ликвидировали высокопоставленного российского генерала

ВСУ ликвидировали высокопоставленного российского генерала22
- 13.06.2023, 7:36
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Он был начальником штаба 35-й общевойсковой армии РФ.
Российская армия продолжает терять высокопоставленных военных. В Запорожской области Вооруженные силы Украины 12 июня ликвидировали начальника штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева.
Он был «демобилизован» в результате ракетного удара. Об этом сообщили в российских Telegram-каналах в ночь на вторник, 13 июня, передает obozrevatel.com.
«По мнению представителей командования ОГВ (с), армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством», – писали российские «военкоры».
Украинский защитник с позывным «Осман» проинформировал о ликвидации высокопоставленного оккупанта раньше, когда в РФ это еще скрывали.
«Минус крупная шишка командного состава ВС РФ. Позывной «Грот». Смерть пока что скрывают, но это пока…нахлабучили их знатно, даже не на уровне роты», – писал он.
«Работа со штабами российских оккупантов ведется качественно. Генерал это хорошо, но еще есть ряд рашнофицирен», – также прокомментировал новость офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Сергей Горячев как российский военный преступник числился в базе «Миротворца». Там сообщалось, что в 2014-2017 годах он проходил службу в составе российской оккупационной группировки войск на Донбассе.
«Прикомандирован к 8-й Армии (в/ч 33744, бывшие в/ч 89462 – 12-е Командование резерва, в/ч 64722 – Центр территориальных войск) Южного военного округа ВС РФ для участия и обеспечения российской агрессии против Украины», – сказано в сообщении.
Кроме того, ранее Горячев был начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.