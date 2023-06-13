Лукашенко о Протасевиче: Этот парень сделал все, что обещал

Лукашенко о Протасевиче: Этот парень сделал все, что обещал2
- 13.06.2023, 11:36
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Диктатор рассказал, почему помиловал блогера.
Лукашенко прокомментировал помилование блогера Романа Протасевича:
— Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал (ранее Роман Протасевич рассказывал, что якобы воевал в полку «Азов» — прим. ред.)
Ранее, как писал сайт Charter97.org, Протасевич поблагодарил Лукашенко за помилование.
Отметим, что блогер пошел на сделку со следствием и лжесвидетельствовал против белорусских политзаключенных.