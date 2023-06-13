Названа дата официальной презентации серийного Tesla Cybertruck 3 13.06.2023, 10:58

Tesla планирует выпускать 350 000 пикапов Cybertruck в год.

Товарная версия долгожданной новинки будет готова к концу августа, а первые поставки начнутся «примерно в конце третьего квартала». Об этом говорится в свежем письме компании к поставщикам, пишет «Автоцентр».

Стоит отметить, что совсем недавно речь шла о значительно меньших объемах. Выступая на ежегодном собрании акционеров генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что годовое производство Cybertruck изначально составит около 250 000 единиц. При этом он добавил что, по его мнению, это может быть от 250 000 до 500 000 единиц в год.

Как и при запуске кроссовера Model Y первая партия пикапов предназначена только для сотрудников и инсайдеров Tesla. Остальным ожидать свои свои Cybertruck придется дольше, особенно оформившим бронирование в последние месяцы. Учитывая то, что данный момент собрано около 1,5 миллионов предзаказов, для новых клиентов ожидание может растянуться на четыре года и даже больше.

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