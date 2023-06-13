Лукашенко опять заявил, что якобы будет контролировать ядерное оружие

Лукашенко опять заявил, что якобы будет контролировать ядерное оружие4
- 13.06.2023, 12:45
- 5,762
И угрожает его применить.
Лукашенко намекнул, что будет иметь возможность применить ядерное оружие, которое Россия перебрасывает в Беларусь.
«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — ответил Лукашенко. По его словам, размещение в Беларуси ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы обеспечить безопасность Беларуси.
«Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю», — сказал он.
«И ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз», — сказал диктатор.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, Кремль несколько раз заявлял, что белорусский диктатор не будет контролировать ядерное оружие, которое РФ разместит в Беларуси.