Лукашенко опять заявил, что якобы будет контролировать ядерное оружие 4 13.06.2023, 12:45

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И угрожает его применить.

Лукашенко намекнул, что будет иметь возможность применить ядерное оружие, которое Россия перебрасывает в Беларусь.

«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — ответил Лукашенко. По его словам, размещение в Беларуси ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы обеспечить безопасность Беларуси.

«Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю», — сказал он.

«И ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз», — сказал диктатор.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Кремль несколько раз заявлял, что белорусский диктатор не будет контролировать ядерное оружие, которое РФ разместит в Беларуси.

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