Литва и Польша призвали НАТО ответить на размещение российского ядерного оружия в Беларуси 12 13.06.2023, 19:20

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С заявлениями выступили президент Польши глава МИД Литвы.

Размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси требует адекватного ответа со стороны североатлантического альянса, считают лидеры восточноевропейских стран.

НАТО необходимо улучшить планы по защите стран Балтии, заявил Financial Times Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы. Планы реагирования на кризис, такой как, например, российское вторжение, он считает достаточными, но необходимы дополнительные меры, чтобы противостоять постоянным угрозам России в адрес стран региона. Необходимо укрепить постоянную оборону стран Балтии в целом и Литвы в частности, «потому что наша территория уязвима», сказал министр.

7–8 июля планируется завершить строительство в Беларуси сооружений для ядерных боеприпасов, после чего сразу же начнется размещение в стране тактического ядерного оружия, заявил 9 июня Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко. Ситуацию с точки зрения безопасности он назвал стабильной, «даже хорошей».

Между тем, 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Некоторые политики в странах Балтии считают, что Москва приурочила перевозку ядерного оружия в Беларусь как раз к этому событию.

НАТО уже разместило в Литве, Латвии и Эстонии дополнительные батальоны, ведутся переговоры об увеличении поставок вооружений. Но уже подготовленные и разрабатываемые планы хороши лишь в случае кризиса, настаивает Ландсбергис: «Вопрос в том, что делать в мирное время? Какое послание мы делаем Путину? К сожалению, пока такого послания нет».

Отреагировать на размещение российского ядерного оружия призвал и президент Польши Анджей Дуда. «Я абсолютно уверен, что такая ситуация требует недвусмысленного ответа от НАТО», – заявил он в понедельник накануне переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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