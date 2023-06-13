Лукашенко «переобулся» в течение дня 6 13.06.2023, 21:38

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Фото: Скабеева и Лукашенко

Сначала заявил, что будет контролировать ядерное оружие, а позже признал, что надо будет согласовывать с Путиным.

Александр Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой признал, что не сможет самостоятельно использовать тактическое ядерное оружие, которая Россия планирует разместить в Беларуси. Этот вопрос ему нужно будет предварительно согласовать с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пропагандистка поинтересовалась, кто все-таки будет распоряжаться тактическим ядерным оружием, которое Россия передаст Беларуси.

— Какая все-таки договоренность? Если агрессия надо будет все-таки созвониться с Путиным? - спросила Скабеева.

— Вот часто слышу: «А, вот это российское оружие без России он не применит». Слушайте, если начнется война, я что буду смотреть по сторонам?! Да нет. Снял трубку — где бы он (Владимир Путин — Прим. ред.) ни был, он позвонил — я снял трубку, в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому ну в чем проблема согласования какого-то там удара? Это не вопрос! Тут спорить даже не о чем. Тут мы уже договорились. Пусть враги, Оля, трепещут, — заявил Лукашенко.

Как сообщал Charter97.org, в первой половине дня Лукашенко заявил, что якобы будет контролировать ядерное оружие. О «своем» контроле он заявлял и 31 марта.

«Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь», — сказал Лукашенко 31 марта. Впрочем, это его заявление быстро опровергли в Кремле.

Напомним, 25 июня Министры обороны Беларуси и России подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу тогда уточнил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.

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