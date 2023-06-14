Близкий к Кремлю «политолог» призвал сбросить ядерную бомбу на Европу 6 14.06.2023, 10:26

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Преложение о «превентивном ударе» было сделано одновременно с заявлением Лукашенко.

Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза предложил один из самых влиятельных внешнеполитических экспертов Сергей Караганов.

В своей статье для журнала «Профиль» он призвал «сломить волю Запада» с помощью ядерных угроз или применения ядерной бомбы. Внимание на публикацию обратил The Bell.

Караганов — почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике, одного из учредителей Валдайского клуба. Он также занимает должность научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

В своей статье 70-летний профессор объясняет, что любой исход войны в Украине не удовлетворит Россию, если «не сломить волю Запада к натравливанию и поддержке киевской хунты». «Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто «отвалил» и не мешал России и миру идти вперед», — пишет Караганов.

Главное решение, которое он предлагает, — усилить ядерную риторику, чтобы восстановить в западных странах утраченное чувство самосохранения. По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны — прозвучали предупреждения президента Владимира Путина и других руководителей РФ, а в Беларуси началось развертывание российских ядерных снарядов и носителей.

Однако этим дело не должно ограничится, пишет профессор. Ядерная риторика России может дойти до того, что придется предупреждать «соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов», отмечает Караганов. Если и эта угроза не сработает, он предлагает использовать ядерную бомбу.

«Но что, если не отступят? Уже окончательно потеряли чувство самосохранения? Тогда придется бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувство потерявших разум. Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация», — пишет политолог.

При этом он уверен, что риск ответного удара можно свести к минимуму, «если правильно построить стратегию устрашения и применения». Он отказывается верить, что США нанесет ответный ядерный удар по России ради своих союзников, рискуя поставить под удар собственную территорию. «Только если в Белом доме будет сидеть безумец, да к тому же ненавидящий свою страну, Америка решится на удар в „защиту“ европейцев, навлекая на себя ответ, жертвуя условным Бостоном ради условной Познани», — утверждает Караганов.

Решение применить ядерное оружие не поддержат «друзья» России и сочувствующие, предупреждает профессор. «Но в конечном итоге победителей не судят. А спасителей благодарят», — заключил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие с территории Беларуси.

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