Экс-идеолог «Единой России»: Применить ядерное оружие — долг Лукашенко 18 14.06.2023, 11:09

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фото: shutterstock

Также Марков заявил, против какой страны оно может быть использовано.

Экс-идеолог «Единой России», политолог Сергей Марков заявил, что «применить ядерное оружие — долг Лукашенко».

Он заявил, что угрозу для белорусского режима представляет Польша.

«Именно против этой агрессии и существует ядерное оружие на территории Белоруссии. Применить его в случае агрессии со стороны Польши является прямым долгом Лукашенко», — заявил политолог.

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