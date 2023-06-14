Экс-идеолог «Единой России»: Применить ядерное оружие — долг Лукашенко

Экс-идеолог «Единой России»: Применить ядерное оружие — долг Лукашенко18
- 14.06.2023, 11:09
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Также Марков заявил, против какой страны оно может быть использовано.
Экс-идеолог «Единой России», политолог Сергей Марков заявил, что «применить ядерное оружие — долг Лукашенко».
Он заявил, что угрозу для белорусского режима представляет Польша.
«Именно против этой агрессии и существует ядерное оружие на территории Белоруссии. Применить его в случае агрессии со стороны Польши является прямым долгом Лукашенко», — заявил политолог.