Лукашенко заявил, что не будет спрашивать разрешения у населения о вступлении в войну 25 14.06.2023, 19:09

11,198

Также диктатор назвал триггер для вступления режима в «спецоперацию».

Александр Лукашенко заявил, что в случае начала войны не намерен спрашивать белорусское население о вступлении в нее.

«Общество я спрашивать не намерен, это война, я должен принимать решение», - сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

Также диктатор назвал триггер для вступления режима в «спецоперацию».

Триггером для вступления в войну, по его словам, может стать совершение агрессии в отношении Беларуси.

«Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия», - сказал Лукашенко.

«Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились четверть века… вместе с белорусским народом создавали независимое государство, отдать 10 млн на растерзание. А россиян сколько здесь? Еще миллиона три постоянно. Вот 13 миллионов, я за них отвечаю. Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия», - добавил он.

При этом он считает, что «вылазки на границе» и попытка атаки на самолет в Мачулищах – «это еще далеко не агрессия».

События в Белгородской области России, по его словам, также «еще далеко не агрессия». «Это очень ощутимая, сильная провокация, где мы не дорабатываем. Сейчас начали дорабатывать. Впряглись в эту проблему», - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».