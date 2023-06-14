Паулаускас: Ядерное оружие РФ в Беларуси — нарушение Договора о нераспространении и Будапештского меморандума 11 14.06.2023, 20:03

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Ритис Паулаускас

Совет Безопасности ООН должен оставаться сосредоточенным на данном вопросе.

Разместив ядерное оружие в Беларуси, Россия и Беларусь нарушили международный Договор о нераспространении ядерного оружия. Более того, такие действия также являются нарушением Россией положений Будапештского меморандума в отношении самой Беларуси. Совет Безопасности ООН должен оставаться сосредоточенным на данном вопросе.

Об этом в комментарии Guildhall заявил представитель Литовской Республики в Организации Объединенных Наций Ритис Паулаускас.

«25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы, определяющие порядок размещения российского «нестратегического ядерного оружия» в специальном хранилище на территории Беларуси. Размещение любого вида ядерного оружия в Беларуси противоречит международным обязательствам России и Беларуси по Договору о нераспространении ядерного оружия. В частности, грубо нарушив Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях безопасности Украине, Россия также нарушила аналогичный Меморандум о гарантиях безопасности в отношении Беларуси. Будапештский меморандум обязал Беларусь ликвидировать все ядерное оружие на своей территории. Он также обязал Россию уважать безъядерный статус Беларуси», - заявил представитель Литвы.

«Размещая российское ядерное оружие, Беларусь все глубже интегрируется в военные замыслы России. Путин и Лукашенко продолжают эскалацию. Их ядерная риторика и действия опасны и безответственны. Совет Безопасности и другие соответствующие международные органы должны оставаться сосредоточенными на этом вопросе. Мы продолжаем наши консультации с нашими стратегическими партнерами», - подытожил Ритис Паулаускас.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.

13 июня Лукашенко заявил, что сам попросил у Владимира Путина «вернуть Минску ядерное оружие» и что готов применить его «без колебаний в случае агрессии против Беларуси», что свидетельствует о фактической передаче ядерного оружия в оперативное управление Беларуси.

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