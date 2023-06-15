Российский пропагандист сказал лишнее о встрече с Путиным: Скабеева испугалась 7 15.06.2023, 7:58

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В эфире ТВ выдали важную «государственную тайну».

Параноидальный страх российского диктатора Владимира Путина подхватить болезнь подтвердил российский пропагандист Александр Сладков.

Он сообщил, что был вынужден сидеть на карантине для того, чтобы принять участие во встрече Z-военкоров с главой РФ. Проговорился он в эфире политического ток-шоу «60 минут» на государственном телеканале «Россия 1».

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Сладкова попросили прокомментировать последние новости об украинском контрнаступлении.

Z-военкор в ответ на это признался, что не владеет информацией, так как находился в изоляции.

«Я все наступление провел в карантине перед встречей с Владимиром Владимировичем. В принципе… Что нужно сказать? Вы скажите, я все скажу», - заявил пропагандист.

Ведущая Ольга Скабеева испугалась и резко пресекла рассказ Сладкова.

«Никакие тайны сейчас не выдаешь, нет?» - напряженно спросила она.

Сладков напрягся, опустил голову и пробормотал: «Нет, никакие тайны не выдаю».

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