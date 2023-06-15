Reuters: Украина начала основную фазу контрнаступления 1 15.06.2023, 10:45

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ВСУ могут применить неожиданную тактику и расколоть силы Кремля.

Украина на прошлой неделе начала основную фазу своей долгожданной контрнаступательной операции, нанеся удары по оккупантам в двух районах вдоль юго-восточного фронта. Было отбито семь сел, но и не без потерь западных боевых машин пехоты и танков.

Ныне украинские войска несколько отдалены от основной российской линии обороны, а основная часть сил, подготовленных к наступлению, якобы все еще находится в готовности. И после недели тяжелых боев впереди «Украину ждут настоящие испытания», считают военные аналитики, которых цитирует агентство Reuters.

«С обеих сторон многое сведется к истощению. Риск для украинцев состоит в том, что перед тем, как они доберутся до российской оборонной линии, они слишком пострадают, и будет сложно прорвать ее и использовать», – выразил убеждение старший научный сотрудник Института исследования внешней политики Роб Ли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западное оборудование, как боевые танки и бронетранспортеры, должно помочь защитить жизнь украинских солдат. Но иностранные военные эксперты говорят, что с другой стороны Россия подготовила тысячи оборонительных позиций от края своей западной территории и вплоть до временно оккупированного Крыма на Черном море, учитывая минные поля, противотанковые заграждения, ряды бетонных баррикад в виде «зубов дракона» и окопы.

Опираясь на анализ спутниковых изображений еще в апреле 2023 года, Reuters отмечает, что в значительной степени все эти укрепления оккупантов сосредоточены на стратегически важном юге, где «Киев может стремиться перерезать сухопутный мост России в Крым и расколоть силы Кремля». По мнению аналитиков, Украина, сосредоточив основную часть контрнаступательных сил на флангах, может наблюдать, куда враг направляет войска, чтобы укрепить свои линии и нанести удары в более слабо защищенных районах.

«У Украины есть выбор. Она не может достичь стратегической неожиданности, но приложит все усилия, чтобы достичь оперативной и тактической неожиданности. Это потребует сокрытия, маскировки, обмана, дезинформации, которые они успешно использовали прошлой осенью», – отметил ученый по вопросам наземных боевых действий в Международном институте стратегических исследований Бен Барри.

Со своей стороны Роб Ли говорит, что стратегия Кремля на юге, вероятнее всего, направлена на то, чтобы максимально увеличить потери украинцев до того, как ВСУ смогут добраться до основной российской линии обороны примерно в 10-15 км.

«Нет смысла им бороться там насмерть или рисковать окружением», – сказал он.

Reuters пишет, что Украина готовилась к контрнаступлению как минимум в течение шести месяцев после того, как в ноябре 2022 года отбила большой юго-западный город Херсон. По словам аналитиков, для новой операции ВСУ создали 12 бронетанковых бригад, девять из которых были обучены и оснащены на Западе. Бригада обычно включает не менее 3500-4000 военнослужащих. Киев также говорил, что Министерством внутренних дел было сформировано и восемь штурмовых бригад численностью 40 тысяч человек.

Польский военный эксперт Конрад Музыка считает, что пока «только три с 12 бригад участвовали в боевых действиях на юго-востоке. Основные удары пришлись на районы возле подконтрольных Украине города Орехов в Запорожской области и поселка Большая Новоселка на Донетчине, примерно в 80 км к востоку.

«Эти выпады могут указывать на то, что украинские генералы положили глаз на Токмак, оккупированный город в Запорожской области примерно в 25 км от линии фронта. Еще в 50 км расположен город Мелитополь. Оба поселения сильно укреплены. В районе Великой Новоселки Украина освободила группу из четырех сел, в том числе два, которые журналисты Reuters посетили во вторник и среду, а также еще два поблизости», – пишет издание.

Оно процитировало слова замминистра обороны Анны Маляр, которая известила, что Силы обороны продвинулись на 6,5 км и освободили 90 кв. км территории вдоль 100-километрового участка южной линии фронта. В среду, 14 июня, она сообщила о продвижении на 300-350 метров в разных районах за последние 24 часа.

Маляр также указала о наступлении на флангах Бахмута в Донецкой области, который, в воображении российских пропагандистов, был «захвачен в прошлом месяце». Военные эксперты подчеркнули, мол, считали маловероятным, что этот восточный город станет центром основного украинского наступления.

По мнению аналитиков, после начала этой основной фазы контрнаступления «прогресс», похоже, «остановился», а импульс, который ВСУ накопили за первые несколько дней, «исчез, и непонятно, почему это так». На Западе эксперты переживают, что украинская операция по освобождению территорий осложняется отсутствием авиации. Хотя Киев несколько месяцев добивается у партнеров поставок истребителей F-16, «до их развертывания остается по меньшей мере несколько месяцев».

Украинские власти справедливо ввели блокирование информации о контрнаступлении для оперативной безопасности, а это, подчеркивают аналитики, усложнило «проведение независимых оценок на поле боя». Некоторые уже обратили внимание на слова российского диктатора Владимира Путин, который назвал атаку Киева «неудачей, повлекшей большие потери», хотя сам он даже недавно едва ли не впервые признал потенциал ВСУ.

Также западные аналитики обращаются к изображениям, опять же опубликованным российскими пропагандистами, показавшими уничтоженные или поврежденные боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard 2 – «главные предметы военной помощи, посланной Западом для контрнаступления».

По оценкам Конрада Музыки из Польши, Украина могла потерять до 15% Bradley и несколько процентов Leopard, хотя возможно, что ВСУ забрали с поля боя некоторые из этих машин и отправили на ремонт.

На все эти «замечания» военный аналитик Джек Уотлинг подчеркнул, что сейчас слишком рано говорить что-то об успехе или провале украинского наступления.

«Мы должны воздерживаться от преждевременных заявлений об успехе или неудаче», – справедливо отметил он.

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