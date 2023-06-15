Соловьев: Байденом управляют украинцы

Соловьев: Байденом управляют украинцы9
- 15.06.2023, 10:47
- 3,314
Российский пропагандист выдал невероятную по абсурдности версию.
Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы заявил, что президентом США Джо Байденом управляют… украинцы.
Согласно абсурдной версии, которую выдал Соловьев, Киев подкупил Байдена в его бытность вице-президентом США.
Отметим, что заявление Соловьева выбивается из канвы российской пропаганды. Обычно в Z-шоу используется нарратив о том, что именно «англосаксы управляют Украиной».