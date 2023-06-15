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Соловьев: Байденом управляют украинцы

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  • 15.06.2023, 10:47
  • 3,314
Соловьев: Байденом управляют украинцы

Российский пропагандист выдал невероятную по абсурдности версию.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы заявил, что президентом США Джо Байденом управляют… украинцы.

Согласно абсурдной версии, которую выдал Соловьев, Киев подкупил Байдена в его бытность вице-президентом США.

Отметим, что заявление Соловьева выбивается из канвы российской пропаганды. Обычно в Z-шоу используется нарратив о том, что именно «англосаксы управляют Украиной».

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