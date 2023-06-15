Караганов? 8 Ася Кошкина

15.06.2023, 11:49

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Как российский «либерал» Караганов полюбил ядерную бомбу.

Российский политолог, экономист и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов опубликовал статью «Тяжкое, но необходимое решение». В ней он ругает Запад, хвалит Китай, а также призывает ударить ядерным оружием «по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувство потерявших разум».

Про ядерное оружие

«Появление ядерного оружия — результат вмешательства Всевышнего, который ужаснулся, увидев, что люди, европейцы и примкнувшие к ним японцы, развязали на протяжении одного поколения две мировые войны, унесшие десятки миллионов жизней, и вручил человечеству оружие Армагеддона, показал потерявшим страх перед адом, что он существует», — так Караганов пишет про ядерное оружие.

Сама по себе мысль о том, что ядерное оружие — это подарок Бога, не нова для него.

Он так говорил и в 2017 году. Более того, еще в 2004 году Караганов писал, что ядерное оружие оказывает «цивилизующее воздействие на элиты стран, которые им обладают».

В своей последней статье Караганов призывает к эскалации риска применения ядерного оружия. По его мнению, такая угроза должно вернуть человечеству страх, который будет удерживать от этого самого применения. Более того, Караганов считает, что с помощью ядерного шантажа Россия сможет заставить страны Запада отказаться от поддержки Украины.

На вопрос «а что, если нет?» политолог отвечает однозначно: в таком случае ядерное оружие придется применить.

«Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация», — пишет он.

Будущее России после применения ядерного оружия Караганов видит светлым: по его мнению, если напугать таким образом США, в дальнейшем можно будет построить «многополярный, многокультурный, многокрасочный» мир.

Мысль «нужно применить ядерное оружие, чтобы избежать ядерного апокалипсиса» не кажется Караганову противоречивой. «Много раз я говорил и писал, что, если правильно построить стратегию устрашения и даже применения, риск ответного ядерного, да и любого другого удара по нашей территории можно свести к минимуму», — утверждает он. Но четкого объяснения, как это сделать, в этой статье Караганов не дает.

Кто такой Караганов?

Сергей Караганов родился в семье секретаря Союза кинематографистов СССР Александра Караганова и бывшей супруги поэта Евгения Долматовского Софьи. Караганов-младший окончил МГУ, после чего отправился на стажировку в США на несколько лет. После возвращения в СССР работал сначала в Институте США и Канады в Академии наук, затем в Институте Европы.

В 90-х Караганов начал свою политическую карьеру. С 1989 года был экспертом Комитета по международным отношениям Верховного Совета СССР, в 1992 году стал одним из инициаторов создания, а впоследствии и главой Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

СВОП — одна из важнейших вех в карьере Караганова. Это общественное объединение, в которое входят политики, представители силовых структур, деловых кругов и СМИ, научные деятели. В частности, сейчас его членами являются политолог и декан факультета телевидения МГУ Виталий Третьяков, политолог и проректор МГИМО Евгений Кожокин, советник президента «Роснефти» и бывший разведчик Андрей Безруков, зампред Комитета по международным делам Вячеслав Никонов, автор и ведущий программы «Международное обозрение» Фёдор Лукьянов и другие публичные люди, которые открыто хвалят действующую власть.

Важнейшие проекты СВОП — научный журнал «Россия в глобальной политике» (в соответствующих кругах считается респектабельным) и дискуссионный клуб «Валдай», в котором регулярно принимает участие Владимир Путин.

Кроме того, Караганов с 2001 года является советником заместителя руководителя Администрации Президента РФ по внешней политике. Иными словами, Караганов с начала 90-х годов условно «близок к власти». Публицист Сергей Кара-Мурза

На самом деле такой титул присуждают очень многим политическим комментаторам, идеи которых совпадают с общим курсом властей (например, Александру Дугину и ныне покойному Глебу Павловскому). Тем не менее, нельзя недооценивать значение Караганова как одного из самых известных пропагандистов. Он регулярно пишет статьи, в которых продвигает провластные идеи, дает комментарии российским госСМИ, а также является частым гостем в политическом ток-шоу канала ТВЦ «Право знать».

В октябре 2022 года Международная рабочая группа по вопросам санкций («группа Ермака–Макфола») предложила всем демократическим странам ввести одинаковые санкции против 166 российских пропагандистов. В список попал и Караганов. В обращении группы говорилось, что эти люди создают теоретические обоснования для войны в Украине, но при этом остаются в тени, и поэтому смогли избежать последствий.

В январе 2023 года Караганов попал в санкционный список Украины, в феврале — в черный список Канады, однако США и Евросоюз так и не наложили на него санкции.

Поворот с Запада на Восток

В 1990-е и даже 2000-е годы Караганов считался одним из главных системных либералов. В частности, он активно переживал за сближение России с Европой, США и НАТО. В 1994 году он выпустил статью, в которой утверждал, что Россия должна бороться с Польшей, Чехией и Венгрией за вступление в НАТО.

В 2000-х, когда взаимоотношения России и Запада начали постепенно охладевать, Караганов выпустил множество статей о том, как добиться евроинтеграции РФ. Например, в 2005 году он написал развернутый комментарий к докладу Национального разведывательного совета (НРС) США «Набрасывая глобальное будущее». В самом докладе говорилось, что Россию не относят к великим державам будущего, а самым вероятным сценарием ее развития видят переход к авторитарному режиму. Караганову такой прогноз показался неприятным. «Хотелось бы его опровергнуть».

«Надо сделать всё возможное, чтобы прогнозы НРС в отношении России не сбылись, и мы не были бы оттолкнуты к группе отсталых авторитарных держав и превращены в их пастуха в обмен на политику мягкого сдерживания, скудные похвалы с Запада. Если мы не вырвемся из авторитарно-стагнационного болота, то нам прочат роль полезного вассала, но никак не равноправного партнера, великой державы. Выбор — за нами», — писал Караганов.

Другой одиозный российский политический деятель, которому тоже присудили титул «идеолога Кремля», — Александр Дугин — называл карагановский СВОП структурой американского Council on Foreign Relations (CFR — это членская организация, в которую входят госслужащие, руководители бизнеса, журналисты и другие лица. Она также занимается проведением различных дискуссионных встреч, лекций и прочих мероприятий. — Прим. ред.).

«В 90-е через структуру СВОП Караганова прошло большинство нынешних патриотических политологов — и Пушков, и Затулин, и Рогозин. Все, кто у нас воспринимается как патриоты, на самом деле проходили через СВОП <…> Наша элита насквозь пронизана сетью и управляется ей», — говорил Дугин. По его мнению, СВОП был нужен для того, чтобы американцы могли «нашептывать» российскому правительству свои идеи.

Неизвестно, соответствуют его слова действительности или это просто выдумка, однако заявление Дугина свидетельствует о том, что Караганов вызывал неприязнь у ультра-патриотов своей «либеральной» позицией.

Однако эта позиция на самом деле никогда не была оппозиционной и всегда очень удобно подстраивалась под курс, выбранный российскими властями.

В 2010-х годах, когда отношения с Западом стали еще более напряженными, Караганов постепенно отказался от идей европейской интеграции и стал поддерживать налаживание отношений с Китаем. Он предложил перенести столицу РФ во Владивосток и переориентировать экономические рынки востока России на Китай.

В своей последней статье Караганов называет Китай другом России, и пишет о китайско-российских отношениях с таким же трепетом, с которым когда-то писал о российско-европейских. Он надеется, что после окончания войны в Украине России удастся занять место «за спиной Китая, как он сейчас стоит за нашей, поддерживая его в схватке с США».

«Тогда эта схватка может обойтись без большой войны, — считает он. — И мы вместе победим на благо всем, в том числе жителям западных стран».

Ася Кошкина, «Новая газета. Европа»

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