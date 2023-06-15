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Алексей Мельник: ВСУ хотят ввести россиян в заблуждение

  • 15.06.2023, 13:03
  • 1,412
Алексей Мельник: ВСУ хотят ввести россиян в заблуждение
Алексей Мельник
Фото: Главред

Украинское командование нашло ключ к успеху.

Российские военные массово погибли под обстрелом украинской артиллерии в районе Кременной (Луганская область), пока стояли построенными на передовой в ожидании генерала.

Почему, не смотря на все массовые гибели от украинской артиллерии, российские оккупанты продолжают повторять подобные ошибки?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— Ответ короткий. Российские офицеры воспитаны в духе советской армии и ее лучших традициях, когда они больше боятся наказания старшего начальника, чем реальных угроз для жизни.

Они сделают все, чтобы не получить выговор или нагоняй от старшего начальника. Здесь все просто и очевидно.

— Украинское наступление уже идет около десяти дней. Какие его особенности вы бы отметили?

— Если коротко сформулировать, то каждая новая операция, которую проводит украинское командование, отличается от предыдущей. Это ключ к успеху.

На войне очень важно застать противника врасплох, удивить его, не дать подготовиться.

Есть еще такое понятие, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Если перейти на сегодняшний уровень, то российские генералы не готовились к этой войне. Возможно, к какой-то комбинации из классической российской военной науки Второй мировой войны и опыту тех операций, которые действительно можно назвать специальными: Чечня, Сирия и то, что они проделывали в Украине, начиная c 2014-го года.

Сейчас же они столкнулись с совершенно новыми подходами. Если мы посмотрим на три большие успешные операции Украины: первая — это когда Россию склонили к так называемому жесту доброй воли весной 2022-го года, затем Харьковская операция и Херсонская, то при внешней схожести достигнутых результатов подходы были абсолютно разные.

На сегодняшний день у меня есть уверенность в том, что мы опять увидим что-то достаточно креативное. Непохожее на предыдущий опыт.

— Западные СМИ пишут, что одним из сценариев украинского наступления может быть истощение российской армии, а затем разительный удар основными силами. Насколько такой вариант видится вам вероятным?

— В общем-то, истощить противника — это тоже классика. Причем усилия в направлении именно этого результата предпринимались несколько последних месяцев.

Скажу, что склонен где-то поддерживать обоснование, зачем Украина так долго боролась за Бахмут. Помним, что были очень такие критические отзывы от западных партнеров. Но потом, когда какие-то оценочные цифры того, чего это стоило России (понятно, что цена была высокой также и для Украины) появились, стало понятно, что одна из этих целей, а именно — измотать противника, его резервы и подорвать способность проводить наступательные операции на других участках, была, безусловно, достигнута.

За период времени, который сейчас есть у Украины, чтобы перейти от действий тактического характера, того, что называется формирующей операцией и разведкой боем, к широкомасштабному наступлению, нельзя истощить противника до уровня, когда он не сможет обороняться.

Удары, которые наносятся по командным пунктам, пунктам сосредоточения личного состава, материальных ресурсов, — это неотъемлемый элемент, но просто нет времени на то, чтобы истощить противника до такого уровня, когда он будет вынужден к очередному «жесту доброй воли».

Будет просто ослабление его возможностей сопротивляться на определенных участках. Основная цель, которая сейчас, мне кажется, стоит перед украинским командованием, — это ввести в заблуждение противника по поводу направления основного удара и навязать ему волю, чтобы он перебросил резервы с одного направления, которое россияне будут считать более безопасным, на другое, а удар нанести именно на том участке, на котором не ожидается. Отмечу, что это сделать достаточно сложно.

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