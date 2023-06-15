Полное эмбарго и миротворцы НАТО в Беларуси: как можно ответить на ядерный шантаж Лукашенко и Путина 6 15.06.2023, 17:19

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Мнения экспертов.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов призвал сбросить ядерную бомбу на Европу, а экс-идеолог «Единой России», политолог Сергей Марков заявил, что «применить ядерное оружие — долг Лукашенко».

При этом он акцентировал внимание, что угрозу для белорусского режима представляет Польша.

Призывы близких к Кремлю политологов воспользоваться ядерным оружием были сделаны одновременно с заявлением Лукашенко о готовности применить его с территории Беларуси.

Есть ли реальная угроза применения российского ядерного оружия с территории Беларуси? Как ответят Украина и Запад? Сайт Charter97.org посмотрел, что на эту тему думают политики и эксперты.

Размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси требует адекватного ответа со стороны Cевероатлантического альянса, считают лидеры восточноевропейских стран.

НАТО необходимо улучшить планы по защите стран Балтии, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Планы реагирования на кризис, такой как, например, российское вторжение, он считает достаточными, но необходимы дополнительные меры, чтобы противостоять постоянным угрозам России в адрес стран региона.

Отреагировать на размещение российского ядерного оружия призвал и президент Польши Анджей Дуда:

— Я абсолютно уверен, что такая ситуация требует недвусмысленного ответа от НАТО, – заявил он в понедельник накануне переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Американский историк Юрий Фельштинский считает, что риск нанесения ядерного удара из Беларуси по Европе настолько велик, что требует превентивного решения возникшей смертельной угрозы:

— Сегодня режим Лукашенко можно свергнуть голыми руками. После переброски ядерного оружия в Беларусь эта задача может стать на локальном уровне невыполнимой и должна будет разрешаться в рамках открытого военного конфликта между Россией и НАТО. В этом случае за освобождение Беларуси от Лукашенко придется платить куда более высокую цену.

Похожего мнения придерживается украинский эксперт Александр Кирш, который заявил, что военно-политическому руководству Украины необходимо срочно нанести превентивный удар по режиму Лукашенко. При этом Украина и в целом Европа получат огромную зону безопасности, отделяющую от России:

— Именно поэтому Цивилизация должна дать Украине карт-бланш на молниеносное освобождение Беларуси (с перспективой столь же быстрого вхождения освобожденной страны в НАТО) — усилиями полка Калиновского, укрепленного еще более крупным контингентом ВСУ.

Офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассказал, как Запад может ответить на появление «ядерки» в Беларуси:

— Как минимум — увеличением поставок конвенциональных (то есть – обычных) вооружений в Украину. И обретающие все более реальные черты поставки нам американских истребителей F-16 могут быть связаны именно с путинскими заявлениями (прозвучавшими еще в конце марта), что он потащит российское ТЯО в Беларусь. Думаю, это косвенно повлияло на решение Байдена разрешить укрепить Украину американскими истребителями. Если Путин повышает ставки – повысим и мы, решили, похоже, в Белом доме.

Представитель Литовской Республики в Организации Объединенных Наций Ритис Паулаускас отметил, что Беларусь все глубже интегрируется в военные замыслы России:

— Путин и Лукашенко продолжают эскалацию. Их ядерная риторика и действия опасны и безответственны. Совет Безопасности и другие соответствующие международные органы должны оставаться сосредоточенными на этом вопросе.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-замминистра иностранных дел, глава делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников считает, что диктатор подставляет Беларусь под ответный ядерный удар. Политик отметил несколько практических шагов, которые могут помешать двум диктаторам:

— Во-первых, НАТО должно позаботиться, чтобы у Украины была возможность защититься от возможного ядерного удара. Должны закрыть небо, должны поставить противовоздушные ракеты.

Во-вторых, должны усиливаться санкции и против режима Путина, и против Лукашенко. Потому что второй или третий санкционный пакет подряд белорусский режим не наказывают.

Также нужно делать все, чтобы выполнялись данные нам обязательства. Потому что я считаю, что нас предали те, кто подписывал Будапештский меморандум. Не только Украина, но и Беларусь брала на себя обязательство избавиться от ядерной оружия и стать неядерный страной, участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также Андрей Санников считает, что в Беларусь нужно ввести миротворческий контингент НАТО.

Политолог Анатолий Котов рассказал, как можно не допустить перемещения ядерного оружия на территорию Беларуси:

— Все страны-соседки должны будут выдвинуть ультиматум: как только вы займетесь перемещением, готовьтесь к тому, что вся ваша внешняя торговля будет закончена. Это варианты, если Лукашенко еще хоть как-то влияет на происходящее на территории Беларуси. Но мы видим, что его влияние уменьшается.

Офицер ВСУ Игорь Лапин предположил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Беларуси оно может быть уничтожено конвенционными средствами:

— Само по себе ядерное оружие до запуска и приведения в боевую готовность, является куском железа, который можно уничтожить конвенционными средствами. В том числе диверсионными группами. Взрыв не будет иметь большой силы, однако «запачкает» значительную территорию. Лукашенко именно такой угрозе и подвергает Беларусь. Он может создать еще одну Чернобыльскую зону на территории Беларуси.

Политолог Валерий Карбалевич обратил внимание на то, что Лукашенко и так не имеет влияния на действия России на территории Беларуси, а размещение ядерного оружия в нашей стране только усилит зависимость диктатора от Кремля:

— Процесс его размещения в Беларуси запущен. И теперь выясняется, что российское ядерное оружие на белорусской территории становится важным фактором контроля РФ над своим союзником. [...] Важную информацию о происходящем на территории Беларуси Лукашенко получает от Путина. Для этого ему приходится специально приезжать в Москву или Сочи. Вот такой сегодня белорусский суверенитет.

Западные аналитики также считают, что размещение ядерного оружия в Беларуси опасно для самого Лукашенко. В Институте изучения войны (ISW) подчеркивают, что для проведения такой операции необходимо, чтобы российское военное руководство имело доступ ко всем военным мощностям Беларуси. Собственно, именно это ставит режим диктатора Лукашенко под угрозу:

— Развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси нуждается как в значительной военной инфраструктуре, так и в контроле российского командования над элементами вооруженных сил Беларуси. Вероятно, Кремль намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сфере безопасности России.

По мнению политолога и историка Александра Фридмана, российское ядерное оружие является платой Лукашенко за помощь в войне против Украины:

— Сегодня пришла информация о том, что за время войны Беларусь поставила России более 131.000 тонн боеприпасов и посадила, по оценкам экспертов, собственную армию на голодный паек. Так может быть российское ядерное оружие, о котором так давно мечтал Лукашенко, и есть в том числе и плата за столь необходимые Кремлю боеприпасы?

Телеграм-канал «Беларуская выведка», который специализируется на инсайдах из властных кабинетов режима, пишет, что Лукашенко испугался, когда российские войска бежали из-под Киева. Именно по этой причине он попросил у Путина ядерное оружие. Источники канала утверждают, что белорусский диктатор получит контроль над ТЯО на территории Беларуси:

— Лукашенко после отвода российских войск из-под Киева, начал настаивать на гарантиях своей безопасности. Глядя на развитие обстановки не в пользу России, он потребовал от Путина гарантий, что в случае вступления белорусов в войну или возможных военных неудач или военного поражения, сам режим Лукашенко должен остаться неприкосновенным. Единственным гарантом «неприкосновенности» он считал сам факт обладания ЯО. В результате длительного, почти годового торга с Путиным, консультаций с Пекином, Лукашенко выторговал для себя важнейшее условие… Суть. Россия размещает на территории Беларуси ТЯО. Контроль над ним де-юре осуществляет Кремль. При этом все специалисты по применению, включая летный и наземный персонал, а также инженерный состав служб РАВ должны быть военнослужащими РБ.

Содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник отметил, что ядерный шантаж не сработает, а, наоборот, сыграет против Путина:

— Не имеет значения, сколько боеголовок будет переброшено, потому что ядерное оружие, в том числе тактическое, имеет силу как элемент сдерживания. Последствия этого могут быть разными, и вряд ли они будут благоприятны для России. Потому что Россия тем самым нарушает международные режимы нераспространения ядерного оружия, ведь это размещение на территории неядерного государства.

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