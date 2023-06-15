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У ВСУ внушительные успехи на Запорожском направлении

  • 15.06.2023, 18:22
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У ВСУ внушительные успехи на Запорожском направлении

Также украинцы продвигаются под Угледаром.

Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов на Запорожском направлении, восстановив контроль над 103 кв. км украинской территории. Продвижение ВСУ вглубь обороны армии РФ составляло от 3 до 6,5 км.

Об этом сообщил представитель Генштаба Украины Алексей Громов.

«На Мелитопольском направлении взято под контроль 22 кв. км и освобождено село Лобково. На Бердянском направлении ВСУ освободили Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Белогоровка. Контроль возобновлен над 81 кв. км», - уточнил военный.

Заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины, полковник Николай Уршалович уточнил, что военные ведут наступательные действия в крайне сложных условиях: за время оккупации, российские военные успели плотно заминировать территории, а сейчас ведут интенсивные артиллерийские обстрелы. Тем не менее ВСУ продвигаются вглубь.

Также Силы обороны Украины продвигаются вперед и уничтожают врагов под Угледаром.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

«Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается. Все будет Украина», – написал он в телеграме.

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