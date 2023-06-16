Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси 16.06.2023, 7:36

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Попали в автомобиль с офицерами.

В Польше группа пограничников впервые была обстреляна со стороны Беларуси, в результате чего была объявлена тревога.

Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел несколько дней назад. Руководитель отряда, попавшего под обстрел, доложил об инциденте в польском Сейме.

Под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе среди них были двое офицеров. Пока неизвестно, кто и из чего стрелял, но зафиксирован «объект», который с большой силой ударил машину.

По словам полковника пограничной службы Польши Аркадиуша Тивонюка, скорость и кинетическая энергия были значительными.

«Не знаю, стреляли ли из пневматического оружия, но в любом случае он прошел через боковое окно транспортного средства, вылетел с другой стороны и прошел через другое окно. Отмечаю, что в транспортном средстве находились два офицера, что также угрожало их жизни и здоровью», - заявил Тивонюк.

Кроме того, по словам Тивонюка, чуть ли не ежедневно в сторону польских пограничников летят камни.

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