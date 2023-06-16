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ВСУ отбросили войска РФ на юге еще на 15 км

  • 16.06.2023, 8:05
  • 8,758
ВСУ отбросили войска РФ на юге еще на 15 км

Из-за этого оккупанты не могут обстреливать украинские позиции.

В южных областях Украины сократится количество обстрелов, так как армия РФ отошла вглубь до 15 км.

Об этом сообщила пресс-секретаря ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские захватчики уже не смогут использовать некоторые виды вооружения для обстрелов южных областей Украины, так как этого не позволит их дальность.

«Хотя вода сходит и они возвращаются к своим коварным планам: начинают применять на нашем участке фронта более активно ракетные удары и усиливать артиллерийское участие», - прокомментировала Гуменюк.

Тем временем в Генштабе сообщили о значительных успехах украинских защитников на Запорожском направлении.

ВСУ выбили противника из семи населенных пунктов и продолжают движение.

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