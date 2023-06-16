Барон Мюнхгаузен отдыхает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

16.06.2023, 9:30

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Путин шокировал своих «военкоров».

Путинские сводки с фронта, которыми он поделился 13 июня, на встрече с «военкорами», оказались еще более «блестящими», чем у Конашенкова: «контрнаступление ВСУ проваливается… теряется большое количество западной бронетехники…». Особо Путин отметил американскую БМП M2A2 Bradley. Для паритета он назвал и количество единиц российской утраченной техники, заметив, что часть из них можно восстановить.

По подсчетам украинского военного аналитика Александра Коваленко, за время полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли, согласно задокументированным (фото/видео) данным, 1 665 БМП-1/2/3.

Согласно незадокументированным, потери данных типов бронетехники составили около 3 тысяч. Только с начала июня оккупанты потеряли все типы боевых бронированных машин – 164 единицы.

Эти данные Путин, конечно, не привел. Напомнил же о прейскуранте: «за сбитый украинский самолет платим 300 тысяч, за танк – 100 тысяч рублей».

По этому поводу бежавший из РФ лейтенант ВКС РФ Мишов недавно рассказал, как оккупанты завышают количество уничтоженной украинской бронетехники ради получения выплат.

«Допустим, есть поврежденный танк. И по нему стреляют несколько вертолетов – несколько раз, а наводчик за небольшую сумму каждый раз подтверждает, что уничтожена новая единица техники. И всем приходятся выплаты за один танк», – объяснил схему Мишов.

По его словам, никто из военных не верит сведениям, озвученным Конашенковым. В них отказался верить и главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что минобороны РФ докладывает, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян».

После этого «победного уничтожения» Путин вскоре будет сетовать: «меня снова обманули». На встрече с «военкорами» он уже пожаловался на зерновое соглашение и заявил, что Москву в очередной раз обманули. Кроме того, он снова посетовал, что его открыто обманывали с Минскими соглашениями, обещали не расширять НАТО на Восток, а затем «еще и до Украины добрались».

«Наратив обманутого» он включает уже давно. Подсчитано, что Путин в облике обиженного выступает примерно раз в месяц. Он говорил об «обмане Запада» 18 января, 21 февраля, 14 марта и 30 мая. И вот снова 13 июня.

А общее впечатление от общения с Путиным озвучило само Z-сообщество. Если убрать в сторону всякие «наконец-то нам ответили на все вопросы», впечатление у всех только одно – отчаяние. И патриотов-пропагандистов даже можно понять.

Например, с одной стороны, Путин говорит: «Мы не планировали крымские события и СВО, мы пытаемся прекратить вооруженный конфликт, нас заставили делать это вооруженным способом». С другой стороны, уверяет: «мы готовили наш ВПК в течение последних восьми лет».

С одной стороны, признается, что в свое время «хотел, чтобы Россия была в НАТО», с другой – называет «источником проблемы попытки втянуть в НАТО Украину с русскоязычным населением».

Кажется больше всех озадачило новое указание Путина, что «нужно с уважением относиться к существованию Украины».

Другой традиционный обиженный, Гиркин, на это написал: «если Путин с уважением относится к независимой Украине, то на кой ляд вообще начали спецоперацию? Что за бред?». Z-канал Wagner рядом с цитатой Путина написал: «Вот меня часто обвиняют в биполярном расстройстве…».

На «прямой линии с военкорами» можно было увидеть (кроме привычных и общеизвестных симптомов биполярного расстройства Путина вроде «учредителя Украины Ленина», «неонациста Зеленского, в жилах которого течет еврейская кровь») и несколько новых:

«Цели СВО» остаются прежними, но изменяются в соответствии с текущей ситуацией»;

«На территории Украины нужно создать санитарную зону, чтобы сделать невозможным обстрел территории России»;

«Украина не должна существовать за счет России и на исторических российских территориях, если нет нормальных отношений».

Кратко смысл всей речи Путина 13 июня можно сжать в один тезис: «все идет по плану СВО, который мы не планировали из-за того, что нам всегда лгали».

Вывод из этого только один. Уже и Путин не знает цели своей войны в Украине. Но гибнуть в ней россиянам приказано по-прежнему молча, «слаженно и энергично».

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Главком»

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