Наталья Радина: Место Лукашенко в Новинках 3 16.06.2023, 13:29

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Наталья Радина

Фото: Charter97.org

Последние заявления диктатора — из области психиатрии.

Польская группа пограничников была обстреляна со стороны Беларуси. Под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе среди них были двое офицеров.

Случайностью или преднамеренная провокация со стороны лукашенковских силовиков? Об этом и не только в эфире украинского «24 канала» рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина:

— Не думаю, что это просто случайность. Угроза со стороны Беларуси Польше существует довольно продолжительное время. С 2021-го года длится так называемый миграционный кризис, когда с территории Беларуси в Польшу массово пытались проникнуть мигранты из стран Ближнего Востока. Мы помним, что было много инцидентов с нападениями, забрасываем камнями польских пограничников. В результате Польша построила двухсоткилометровый забор на границе с Беларусью. Также оборудовано электронное ограждение, но, тем не менее, мы видим, что польских пограничников уже обстреливают. Это не единственный случай, по сути, нападения на страну НАТО с территории Беларуси.

Помимо этого был скандал, а сейчас проводится расследование, каким образом в Польшу попала ракета, которая могла быть запущена с российского самолета, взлетавшего с территории Беларуси.

Осуществлялся обстрел украинской территории, но одна из ракет попала на территорию Польши.

Нарушена пятая статья Устава НАТО, нужно жестко реагировать, ведь происходит нападение на одну из стран Североатлантического альянса.

— Какой может быть эта жесткая реакция? Понятно, что никто не задействует 5-ю статью НАТО и не будет стрелять по Беларуси в ответ. Как реагировать? Усиливать санкции, делать Лукашенко последнее… хочется сказать «китайское», европейское или натовское предупреждение? Лукашенко открыто называет Польшу и Литву «врагами», «угрозой для Беларуси» и якобы оттуда собираются вторгнуться на белорусскую территорию. Как на это реагировать?

— Реагировать нужно самым жестким образом. Последние «китайские» и «европейские» предупреждения уже порядком надоели, они никак не влияют на преступный режим Лукашенко в Беларуси. Мы видим, что чем меньше вводится экономических санкций против режима Лукашенко, тем больше у этого режима развязываются руки, тем сильнее репрессии внутри страны, а сейчас мы видим, что в страну завозятся российские ядерные ракеты, которые Лукашенко угрожает применить и против Украины, и против стран НАТО.

Поэтому, естественно, нужно усиливать экономические санкции против режима Лукашенко. К сожалению, они не вводятся уже больше года, а их необходимо только усиливать. Сейчас мы приветствуем то, что Международная организация труда на специальной Международной конференции труда проголосовала за резолюцию с требованием применить против Беларуси 33-ю статью Устава МОТ. Это означает введение торгового эмбарго в отношении Беларуси. Теперь важно, чтобы национальные правительства применили эту 33-ю статью Устава МОТ. Это может стать действенной мерой против режима Лукашенко, которая поможет и освободить политических заключенных, и остановит этот режим, в том числе — поспособствует выведению ядерных ракет, когда они будут завезены на территорию Беларуси.

Можно также говорить, что в случае эскалации ситуации в Беларуси, в случае усиления угроз, которые идут в сторону Украины и НАТО, можно начинать обсуждать введение на территорию Беларуси миротворческого контингента НАТО.

— Лукашенко хвастается тем, что у него есть ядерная бомба, ядерные боеголовки или будут в ближайшее время. В интервью российской пропагандистке Скабеевой он смаковал эту тему: «Миллион человек сразу погибнет». Такое ощущение, что он просто в восторге. «Враги пускай трепещут» и тому подобное. Одновременно он подал перемещение ЯО на территорию Беларуси как свою инициативу. Лукашенко говорит: «Я Путина даже не просил, я требовал, чтобы он вернул ядерное оружие». Понятно, что это звучит как его фантазии, его трактовка событий, которых не было в реальности.

Западные аналитики пишут, что Лукашенко отдает контроль над Беларусью Кремлю, однако Лукашенко придерживается другой версии, что это он «хозяин ситуации» и попросил ЯО. Как на самом деле выглядит ситуация?

— Мы же с вами видим, что Лукашенко путается в показаниях. То он будет управлять российскими ракетами, то не будет управлять. То они прибыли на территорию Беларуси, то не прибыли. Верить этому человеку, конечно, невозможно. Мы видим, что Кремль полностью опровергает его заявления об управлении российскими тактическими ядерными ракетами. Я думаю, что очевидно, что Лукашенко не будет ими управлять. Однако то, что они находятся на территории Беларуси, будет представлять огромную опасность и для Украины, и для соседствующих стран НАТО. То, что Путин может отдать приказ о применении ЯО, я не сомневаюсь. Очевидно, что с этой целью оно и размещается на территории нашей страны. Да, можно говорить, что это просто ядерный шантаж, ведь Путин собирается разместить их во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе.

Но угроза на самом деле существует. Я здесь прислушиваюсь к американскому историку Юрию Фельштинскому, который говорил еще несколько лет назад о том, что ядерные ракеты появятся на территории Беларуси. Тогда еще никто не говорил о размещении ЯО на территории нашей страны.

Он утверждает, что это нужно Путину для нанесения удара по территории Украины или одной из стран НАТО с территории Беларуси, чтобы ответный удар пришелся по территории нашей страны, а не России. В этом есть определенная логика. Понимая, насколько безумен Путин, понимая, насколько безумен Лукашенко, не исключены такие сценарии. Сам же диктатор, когда говорит о том, что будет «контролировать ядерное оружие», набивает себе цену. Лукашенко крайне раздражает тот факт, что весь мир понимает, что он марионетка Кремля и ничем сегодня не управляет даже в Беларуси. Поэтому Лукашенко хочет придать себе субъектность, поэтому звучат эти угрозы и заявления.

— Интервью Лукашенко Скабеевой растиражировали многие российские СМИ. Там звучала абсолютная ерунда. Рассказал Лукашенко о «потерях ВСУ во время контрнаступления», вспомнил о ядерном оружии и сказал, что «конец войны близко». Якобы, если «Запад не будет мешать, мы приблизимся к моменту, когда закончится война». Типичное интервью в стиле Лукашенко, но его сильно растиражировали и белорусские, и российские СМИ. Про что могут говорить последние заявления Лукашенко о «скором завершении войны»?

— Лукашенко давно стоит обратиться к врачу. Чтобы комментировать его заявления, нужно быть психиатром, а не журналистом или политиком. Кроме того, что вы сказали, он заявил, что на территории Беларуси проживают «три миллиона россиян». Это к вопросам о цифрах, которыми оперирует Лукашенко. По данным переписи 2019 года, в Беларуси проживает 7,5% россиян, это около 700 тысяч, но никак не три миллиона, даже с теми российскими военнослужащими, которые постоянно пребывают на территорию Беларуси. Поэтому верить Лукашенко и комментировать его — абсолютно бессмысленно и патологично.

— Тут я с вами абсолютно согласна, что эти заявления пусть лучше комментируют психотерапевты. А как белорусы реагируют на заявления Лукашенко? Что пишут в соцсетях?

— Белорусы понимают, что Лукашенко не поможет даже психотерапевт, это из области психиатрии. Ему нужно обратиться в клинику в Новинках. Есть клиника под Минском. Туда, к сожалению, пока помещают белорусских политзаключенных, против которых используют карательную психиатрию, как против активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панаюск. Но, я думаю, место Лукашенко именно в этой клинике.

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