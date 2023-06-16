Зеленский: Россия хочет взорвать Запорожскую атомную станцию 16.06.2023, 18:10

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Запорожская атомная станция — одна из самых крупных в Европе.

Российские власти планируют взорвать Запорожскую АЭС, чтобы заставить Киев согласиться закончить войну на условиях Кремля. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News.

Во время интервью Владимир Зеленский заявил, что следующей целью после Каховской ГЭС для армии РФ является Запорожская атомная станция — Россия хочет взорвать ее.

На вопрос журналиста, почему российские власти хотят это сделать, Зеленский ответил:

— Потому что, равно как и с плотиной (Каховской ГЭС. — Прим. ред.), они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация. Они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения конфликта.

Зеленский отметил, что Западу необходимо ускориться с передачей Украине военной помощи, чтобы страна быстрее одержала победу.

Запорожская атомная станция — одна из самых крупных в Европе. Она находится в Энергодаре Херсонской области и контролируется российской армией. Территория станции периодически обстреливается, Москва и Киев обвиняют в этом друг друга. Британская разведка сообщала, что РФ разместила свои бронетранспортеры у реактора станции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настаивает на демилитаризации Запорожской АЭС.

После подрыва дамбы и разрушения Каховской ГЭС возникла новая угроза — ЗАЭС может остаться без воды, необходимой для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности станции.

В четверг, 15 июня ЗАЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что одно из главных последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС — снижение уровня воды в пруду-охладителе станции.

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