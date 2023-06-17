Невзоров: Никто не ожидал, что позор Путина будет так ослепителен 7 17.06.2023, 9:23

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Лавочку пора закрывать.

На Петербургском экономическом форуме в РФ, который раньше посещали Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин и другие мировые лидеры, в этом году почти не было иностранных гостей.

На пленарном заседании впервые за восемь лет, кроме Путина, выступил всего один иностранный лидер — президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

А в Кремле называли основным иностранным гостем ПМЭФ в этом году делегацию из ОАЭ во главе с шейхом Мохаммедом ибн Зайед аль-Нахайяном. По непонятным причинам он не пришел на выступление президента РФ.

Комментируя экономический форум в Санкт-Петербурге, журналист Александр Невзоров отметил, что команда Путина использует мероприятие, чтобы напомнить о себе.

«ПМЭФ стал концентратом позора. Это было предсказуемо, но никто не ожидал, что позор будет так ослепителен. Лавочку этого форума пора закрывать. Она ухнула под тот же откос, куда завалилась и вся остальная Россия. Зачем стране, которая сознательно выбрала пещерность, что-то международное?», — задал риторический вопрос Невзоров.

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