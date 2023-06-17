Новые гвардейцы Шойгу 2 17.06.2023, 14:20

4,192

От них отказался даже «Вагнер».

Российская армия становится все более криминализированной. После того, как право набирать на войну заключенных в колониях вместо ЧВК «Вагнер» получили представители Минобороны, в войска уже поступило 15 тысяч заключенных, рассказала правозащитница Ольга Романова «Верстке». Опасные преступники становятся полноправными военнослужащими соединений Минобороны — в том числе элитных.

Бойцов с тяжелым криминальным прошлым «Верстка» нашла в подразделении Минобороны «Шторм Z», которое рекламируют военкоры. В их числе преступник, осужденный на 26 лет за очередное злодеяние — убийство одинокой 91-летней женщины. Ранее он был судим за изнасилование, поэтому даже в «Вагнер» его бы не взяли.

«В глазах туман убийц»

Военкоры «АиФ», «РИА» и «Соловьев Live» в начале мая посетили позиции российской армии на Запорожском фронте в районе Токмака. На этом участке позиции занимают военнослужащие 71-го гвардейского мотострелкового полка Минобороны, говорилось в материалах «АиФ» и «Соловьев Live». Военкоры обратили внимание на то, что передовые позиции удерживают экс-заключенные, служащие в штатном подразделении 71-го полка — добровольцы «Шторм Z».

Должность заместителя командира роты, говорится в публикации «АиФ», теперь занимает боец с позывным «Тамбов». На спецоперацию он приехал из мордовской колонии. Срок «Тамбова» в 26 лет упомянули только в материале для «Соловьев Live» (но при этом самого ролика на канале Соловьева нет, его распространил в своих аккаунтах его автор, военкор Андрей Гусельников). «Не будем сильно расстраивать и пугать людей», — прокомментировал этот срок «Тамбов».

По его словам, представители Минобороны приехали в колонию и предложили зекам искупить вину перед родиной. Из 373 желающих в Украину из колонии уехало 127 человек. Согласился стать добровольцем и «Тамбов» — теперь у него помилование, полугодовой контракт с Минобороны, зарплата «сотрудника Минобороны» и возможность получить госнаграду, рассказал он военкорам. По словам бойца, в «Вагнер» он бы не пошел: «Репутация не такая хорошая на данный момент, со слов тех, кто уехал и вернулся, не все так хорошо как в Министерстве обороны». Этой критики ЧВК нет в сюжетах военкоров, но есть в видеоролике, который опубликовал блогер Александр Воложанин, который служит в 71‑м полку и сопровождал военкоров в их поездке.

«Понятно, все по каким-то причинам в жизни оступаются. По разным причинам. На этом на их месте мог оказаться каждый», — рассказал в том же сюжете замкомандира 71-го полка Олег Панчурин. Службой зеков он доволен: «склад ума у них более военизированный, чем у мобилизованных», «в глазах туман убийц», и с ними «более приятно работать».

«Если честно, то лучше и преданней солдата, чем бывший заключенный, сейчас в армии нет, — рассказал «Тамбов» корреспонденту «АиФ». — Обычно те, кто по контракту, в армии служат сейчас просто за зарплату. У нас еще есть цель вернуться домой и исправить свое прошлое. Очистить биографию. Но здесь и вправду очень идейные и мотивированные люди, которые пошли сюда сражаться за Родину. Дать отпор ВСУ мы готовы и будем стоять до конца».

Убийца и насильник

Биография бойца «Тамбова», которую он хочет «очистить», не может не впечатлять. Как выяснила «Верстка», изучив соцсети и базу судов, под этим позывным воюет неоднократно судимый 38-летний Павел Алехин, а на передовую он попал вскоре после приговора. Тамбовский облсуд в декабре 2022 года осудил его ч.4 статьи 162 УК РФ и по ч.2 статьи 105 УК РФ за разбой и убийство 91-летней пенсионерки.

Следователи установили, что 23 января 2022 года 91-летняя пенсионерка купила продукты в «Пятерочке» и попросила таксиста подвезти ее домой. Таксистом оказался Алехин, который подвез ее до дома, а затем помог занести сумки в квартиру. Там пенсионерка предложила ему выпить чая и перекусить пирогом. Во время общения Алехин узнал, что женщина одинокая и хранит дома сбережения. После этого он ударил ее по голове стеклянной бутылкой и задушил полотенцем, говорится в приговоре суда. Из квартиры пенсионерки убийца украл более миллиона рублей, большую часть из которых в итоге проиграл на ставках в букмекерской конторе. Труп пенсионерки нашли спустя две недели. Еще спустя неделю задержали и арестовали Алехина (под арестом он находился с 18 февраля 2022 года, а в начале мая 2023 года появился в сюжете военкора Андрея Гусельникова, то есть в заключении провел всего около года).

По совокупности преступлений Тамбовский облсуд приговорил Павла Алехина к 26 годам колонии строго режима. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. Ранее Алехин был пять раз судим, в том числе по тяжким статьям, следует из постановления о его аресте. В комментариях паблика Tambovnews во ВКонтакте пользователь Наталья Синицына так прокомментировала приговор Алехину: «Он уже не выйдет оттуда, мразь».

Первую свою судимость Алехин получил еще в декабре 2008 года за неуплату алиментов: по ч.1 ст.157 УК РФ его приговорили к 8 месяцам исправительных работ. В марте 2009 года за изнасилование и насильственные действия, повлекшее заражение венерическим заболеванием по ч.2 ст.131 и ч.2 ст.132 УК РФ его осудили на 6 лет тюрьмы. Спустя месяц, в апреле 2009 года, Алехина судили по ч.1 ст.161 УК РФ, ч.2 ст.132 УК РФ и ч.1 ст.111 УК РФ за грабеж, повлекшие заражение венерическим заболеванием насильственные действия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По совокупности его приговорили к 11 годам и 1 месяцу тюрьмы. Летом 2009 года добавилась еще одна судимость — за незаконный оборот огнестрельного оружия — и срок Алехина увеличился до 12 лет тюрьмы. Позже Тамбовский облсуд по апелляции снизил срок до 11 лет и 10 месяцев.

Решений по этим делам в открытом доступе не нашлось. Но по сообщению СК Тамбовской области, в октябре 2008 года дважды женатый 24-летний Алехин, угрожая ножом, избил и изнасиловал 36-летнюю женщину на территории завода ЖБИ в Мичуринске.

В 2019 году Алехина снова осудили — на этот раз за поджог автомобиля Nissan Juke из-за «личных неприязненных отношений» к его владельцу. По сообщениям полицейских, так он отомстил своей подруге. За умышленную порчу чужого имущества Советский райсуд Тамбова осудил его по ч.2 ст.167 УК РФ на три года условно.

Ранее СМИ писали, что в ЧВК «Вагнер» не берут судимых по «насильственным» статьям 131 УК РФ и 132 УК РФ. Также эти ограничения для кандидатов указаны на одном из сайтов по набору в ЧВК Вагнер: «все что связано с сексуальной неприкосновенностью — отказ».

Боевые побратимы «Тамбова»

Среди сослуживцев Павла Алехина на видео «Соловьев Live» оказались и другие экс-заключенные. Так, на 5:34 минуте появился 28-летний Олег Батищев из города Грязи.

Грязинский суд Липецкой области в сентябре 2022 года осудил его за убийство по ч.1 статьи 105 УК РФ на 10 лет колонии строгого режима. В январе 2022 года он пришел в гости к бывшей сожительнице и во время совместного застолья поссорился с ее новым избранником, сообщал СК. Пьяный Батищев забил своего 37-летнего оппонента, нанеся ему 21 удар руками, ногами и деревянным табуретом. На суде бывшая сожительница Батищева рассказала, что ушла от него из-за того, что он неоднократно ее избивал в состоянии алкогольного опьянения, поскольку в такие минуты терял над собой контроль.

На 9:25 минуте ролика показали 41-летнего Сергея Загирова из Егорьевска (о бойце с позывным «Загир» также в своем посте говорил военкор «Соловьев Live» Гусельников).

По данным Егорьевского горсуда Московской области мужчина был пять раз судим за кражи по статье 158 УК РФ. Первый раз за кражу мопеда и велосипеда его в 2015 году приговорили к 5 месяцам колонии-поселения — при этом суд учел, что мужчина состоял на учете у психиатра и нарколога. Но в 2016 году за очередные пять краж его осудили на 2 года 8 месяцев колонии строго режима. В 2019 году за двадцать одну кражу Загиров получил 3 года 8 месяцев колонии строго режима. Последняя его судимость случилась летом 2022 года — за 16 краж из садовых домов его осудили на 3 года 6 месяцев колонии строгого режима.

Законом не предусмотрено

Глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова рассказала «Верстке», что Министерство обороны с 1 февраля начало вербовать заключенных в колониях, и к настоящему моменту ведомство набрало там почти 15 тысяч бойцов.

13 июня законодатели внесли в Госдуму законопроект об освобождении от уголовной ответственности добровольцев, заключивших контракт на службу в Минобороны во время мобилизации или военного положения. В случае принятия его действие будет распространяться на осужденных за преступления небольшой или средней тяжести до дня вступления в силу закона. Но даже по этому закону Алехин, Батищев и Загиров не подпадают под амнистию — мужчины имели судимости по тяжким (ч.3 ст. 158 УК РФ у Загирова) и особо тяжким статьям (ч.1 ст 105 УК РФ).

Другой законопроект, внесенный 31 мая председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, уже одобрили в первом чтении. Автор предлагает разрешить мобилизовывать из колоний осужденных по тяжким статьям. Но тоже — не всех: по задумке Картаполова, в войсках не должно быть судимых по преступлениям против половой неприкосновенности, за терроризм, госизмену и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. В ноябре 2022 года президент РФ подписал поправки, разрешающие мобилизацию граждан с неснятой судимостью по тяжким статьям, за исключением изнасилования несовершеннолетних, терроризма и бандитизма, шпионажа и госизмены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».