У ВСУ будут три плацдарма для прорыва 17.06.2023, 21:34

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Становится понятным замысел украинских войск в районе Бахмута.

ВСУ продолжают двигаться по разным направлениям фронта. В частности, становится понятным замысел украинских войск в районе Бахмута, а значит, россиянам оттуда совершенно точно придется уйти.

Об этом в ежедневной сводке с фронта на «24 Канале» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. В частности, ранее сообщалось о том, что россияне в Бахмуте потеряли больше войск, чем в начале полномасштабного вторжения.

Фланги Бахмута

Свитан отметил, что движение украинских войск на юге Бахмута направлено в Горловку. Он должен открыть одно из направлений для предстоящего прорыва. Двигаться ВСУ здесь достаточно удобно, потому что это высоты, идущие из Часового Яра.

Россиянам в таких условиях обороняться очень непросто. Они не успели здесь нормально окопаться. Севернее Бахмута ВСУ должны срезать так называемое Соледарское выступление. Это в итоге заставит россиян в конце концов уйти из Бахмута.

«Уже начинают формироваться определенные бронегруппы, и начинают двигаться по трассе из Бахмута на Сиверск. Сама река Бахмутка идет по этому направлению. Движение украинских войск срежет это выступление и позволит уже потом начинать двигаться и из-под Горловки», – заметил полковник запаса ВСУ.

Район Большой Новоселки

В этом направлении ВСУ заняты срезанием выступления между Угледаром и Гуляйполем. Это грамотные действия, которые возможны благодаря удачной фланговой работе. Это выступление мешает движению украинских войск в сторону Азовского моря. Пока существует это выступление прорываться очень опасно.

Что касается скорости действий ВСУ – это примерно еще 2 недели на то, чтобы срезать это выступление. После этого украинское военное руководство будет выбирать, где должен быть основной прорыв, а где дополнительные. По мнению Свитана, не удивительно будет, если прорывы сразу будут на нескольких направлениях.

Самое западное направление

Военный эксперт сообщил, что украинские войска уже дошли до Пятихаток. По крайней мере, там есть оперативный контроль. ВСУ нашли ключ, как преодолевать оборону врага, как быстро разминировать минные поля. Это удалось благодаря зондирующим операциям, разведке боем и т.д.

У россиян западнее Токмака достаточно выгодный рубеж обороны. Его мы будем обходить и брать в окружение. Движение на Мелитополь будет происходить параллельными дорогами. ВСУ производят грамотные действия ночью. Это время, когда российская авиация ограничена в действиях на сдерживание движения украинских войск.

«Только один вертолет может работать реально. Это Ми-28. Только он может что-то видеть. Но ему нужно очень близко подходить к линии фронта. Там мы их уничтожаем. Они это прекрасно понимают, поэтому не подходят. Работают наши бронегруппы», – подчеркнул летчик-инструктор.

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