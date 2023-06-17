Талай сделал заявление, которое поможет МУС выдать ордер на арест Лукашенко 1 17.06.2023, 21:42

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Спортсмен-«ябатька» проговорился во время интервью госСМИ.

Вывоз украинских детей в Беларусь лично одобрил и поддержал Александр Лукашенко. Об этом в интервью БелТА признался спортсмен-ябатька Алексей Талай.

«Хотя мы и общественники, благотворители, но в это непростое время я должен был посоветоваться с главой государства. Это очень важно. Все, что касается государства и наших национальных интересов, мы как общественники должны были где-то согласовывать, что я и сделал. Получив согласие и поддержку главы государства, мы стали прорабатывать возможность отдыха детей Донбасса в Беларуси», — сказал Талай.

Ранее лукашенковская пропаганда старалась максимально дистанцировать диктатора от причастности к процессу вывоза украинских детей.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина и российской чиновницы Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка.

МУС признал их причастными к депортации украинских детей.

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