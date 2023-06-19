В Москве активизировались рельсовые партизаны
- 19.06.2023, 9:44
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Неизвестные подожгли сразу несколько релейных шкафов на железной дороге.
В Москве в ночь на 19 июня неизвестные попытались помешать работе железной дороги. Было подожжено несколько релейных шкафов близ ж/д путей на Варшавском шоссе.
«Обозреватель» со ссылкой на росСМИ сообщает, что повреждено по меньшей мере три из них. На видео с места инцидента видно, что следы горения есть на четырех шкафах.
Один из пропагандистских источников пишет, что эти релейные шкафы обеспечивали работу семафоров (это устройство для регулирования железнодорожного движения) и расположены друг от друга на расстоянии 1,5 метра. Стоят они на юге города, между станциями Варшавская и Нагатинская.
Перед поджогом закрытые на замок шкафы вскрыли. Возгорание заметили в 01:57 понедельника, огонь потушили порошковыми огнетушителями еще до приезда пожарных на площади трех квадратных метров. На место вызвали полицию и МЧС.
Пропагандисты утверждают, что на график движения поездов чрезвычайное происшествие не повлияло.
С места «диверсии» неизвестному или неизвестным удалось скрыться. Кто именно совершил поджог, информации у росСМИ нет. Силовики страны-агрессора по состоянию на утро 19 июня продолжали поиски.
Добавим: релейный шкаф – это металлический шкаф специальной конструкции, предназначенный для размещения вне помещений аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики.
Последний раз диверсанты поджигали релейные шкафы на железной дороге в Москве 26 мая на улице Карачаровской.