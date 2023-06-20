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ВСУ ударили по российской базе в Волновахе во время построения оккупантов

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  • 20.06.2023, 7:44
  • 8,170
ВСУ ударили по российской базе в Волновахе во время построения оккупантов

Раненого командира дивизии вывезли в Ростов.

ВСУ ударили по российской базе в Волновахе на Донбассе. По неподтвержденной информации, защитники ударили по расположению захватчиков во время построения личного состава, пишет «Диалог».

Предварительно сообщается, что был ранен и доставлен санавиацией в госпиталь города Ростова командир 4-й танковой дивизии ВС РФ Евгений Журавлев.

«Скажу одно: прилетело куда надо, инфа достоверная Много подбитой техники. 10-11 «Уралов», — сообщают жители оккупированного города.

Пострадали более 20 захватчиков и работники так называемой «администрации» Волновахского района. При этом местные жители пишут, что сначала слышали 7-9 «прилетов», а через некоторое время — еще до 4 взрывов.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские военные массово погибли под обстрелом украинской артиллерии в районе Кременной (Луганская область), пока стояли построенными на передовой в ожидании генерала.

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