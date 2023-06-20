Экс-милиционера осудили на три года «химии» за «клевету» на Лукашенко 1 20.06.2023, 12:55

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Дело рассматривал судья Александр Мишуров.

В суде Лидского района 1 июня вынесен приговор 53-летнему Юрию Царевичу, обвинённому в «клевете» в отношении Лукашенко по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса. Дело рассматривал судья Александр Мишуров, сообщают правозащитники.

Юрий Царевич до ухода на пенсию работал в Лидском отделе охраны сотрудником милиции. Был вынужден уволиться с охраны после того, как появилась информация про то, что началось следствие над ним. Юрия арестовали на работе, он уже на тот момент работал охранником в магазине Евроопт.

Известно ещё, что Юрий — выдающийся спортсмен, мастер спорта по стрельбе, имеет троих детей.

Ранее Царевича судили по административной статье ч. 2 ст. 19.11 КоАП за распространение «экстремистских» материалов.

Суд назначил Царевичу наказание в виде трёх лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химии»).

Меру пресечение суд сменил с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащее поведение.

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