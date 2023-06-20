ПАСЕ приняла резолюцию о белорусах в изгнании 20.06.2023, 20:09

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Она касается вопросов виз и кредитов.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о «решении конкретных проблем, с которыми сталкиваются белорусы в изгнании». В ней 42 пункта. Ассамблея впечатлена стойкостью, мужеством и решимостью белорусов в изгнании, которые борются за торжество демократии в своей стране.

ПАСЕ в первом же пункте выражает глубокую обеспокоенность судьбой сотен тысяч белорусов, находящихся в изгнании, поскольку у них не было другого выбора, кроме как бежать от репрессивного режима Александра Лукашенко.

«Если какие-то сомнения в природе последнего и оставались, то сфальсифицированные президентские выборы 9 августа 2020 года показали его истинный характер, превратив Беларусь в тюрьму под открытым небом, где права человека сведены на нет», — говорится в данном пункте.

Европейские парламентарии убеждены, что демократическая Беларусь будет способствовать обеспечению безопасности в регионе. Они думают, что белорусы в изгнании должны быть частью процесса разрешения кризиса. Ассамблея также считает, что белорусы в изгнании не должны подвергаться дискриминации из-за участия режима Лукашенко в войне против Украины.

Кроме прочего, в резолюции рекомендуется странам Европы организовать выдачу «многократных виз на более длительный срок для использования в качестве резервного варианта для тех, кому грозит арест в Беларуси». К этому пункту, в том числе по инициативе украинских парламентариев, была принята поправка о том, что Объединенный переходный кабинет Беларуси несет ответственность за выявление и признание лиц, которым грозит арест в Беларуси. И он должен совместно с партнерами из государств-членов разработать для этого четко определенные критерии.

В последнем пункте Ассамблея приветствует тот факт, что многие предприятия смогли переехать из Беларуси, в частности, в Грузию, Литву и Польшу, но отмечает, что трудности сохраняются. Ассамблея призывает принять меры, которые облегчат процессы доступа к кредитам, аудиторским услугам и так далее. Ориентироваться можно на польский опыт.

Одним из инициаторов резолюции ПАСЕ был украинский депутат Александр Мережко, который является главой комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. В своем выступлении на ПАСЕ он заявил, что судьба демократии в Беларуси, судьба Беларуси решается сейчас в Украине. А путь к победе свободы и демократии в Беларуси лежит «через победу Украины, через военное поражение Российской империи».

«Поэтому белорусская демократическая оппозиция должна сделать все возможное, чтобы приблизить победу Украины, внести действенный вклад в эту победу», — считает Мережко.

По его словам, белорусы могут помогать украинской армии: «Все виды помощи приветствуются. В частности, нам нужно больше белорусских добровольцев в батальоне Калиновского, который героически сражается на фронте за нашу и вашу свободу. Кстати, очень приветственный жест — то, что лидер белорусской демократической оппозиции начала диалог с лидерами батальона». Он также напомнил, что исторически белорусы известны успешными партизанскими войнами.

Напомним, резолюции ПАСЕ по политическим вопросам носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы для стран-членов организации.

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