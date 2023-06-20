Германия вместо российской нефти договорилась увеличить закупки в Казахстане 1 20.06.2023, 21:07

В шесть раз.

Германия резко увеличит закупки нефти в Казахстане, чтобы заменить российские баррели, попавшие под эмбарго ЕС.

В ходе визита в Астану президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера государственная нефтегазовая корпорация «КазМунайГаз» подписала договор о поставках в Германию 100 тысяч тонн нефти в месяц с месторождения Карачаганак.

Как сообщает «Интерфакс», покупателем по контракту выступит Rosneft Deutschland — бывшая «дочка» «Роснефти», которая c сентября прошлого года находится под внешним управлением национального регулятора энергорынка — Федерального сетевого агентства. Нефть Казахстана по трубопроводу «Дружба» будет поступать на НПЗ в городе Шведт, который входит в число крупнейших на западе Германии и снабжает бензином Берлин и большую часть Бранденбурга.

Объем поставок по сравнению с текущими вырастет почти в 6 раз: за январь–май завод, который до войны снабжался «Роснефтью», купил в Казахстане 90 тысяч тонн нефти.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в первом квартале 71% экспорта нефти из страны пришлось на Евросоюз против 65% за тот же период 2022 года.

Помимо Германии, казахстанскую нефть активно закупает Италия, которую прежде снабжал «Лукойл», владевший крупным НПЗ на Сицилии. Доля Италии в закупках казахстанского сырья в первом квартале выросла до 38% от общего объема с 28% годом ранее. Доля Франции увеличилась с 5% до 7%, а Румынии — с 4% до 7%.

«Казахстанские баррели успешно замещают (российский сорт) Urals», — сказал Reuters работающий в Средиземноморье нефтетрейдер. По его словам, казахстанский сорт CPC Blend в смеси с нефтью из Курдистана «почти идеально» по характеристикам заменяет нефть из РФ.

В ходе визита Штайнмайера, который встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в разведке и добыче сырья.

«Казахстан готов быть надежным партнером в освоении природных ресурсов, в чем нуждается немецкая и, в более широком смысле, европейская промышленность», — заявил Токаев Штайнмайеру, добавив, что Казахстан является ведущим экономическим партнером Германии в Центральной Азии, а объем инвестиций из ФРГ в страну достиг почти $6 млрд.

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