The Economist: Буданов отряхнул пыль, надел фуражку и вышел 1 21.06.2023, 10:41

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Кирилл Буданов

Российские ракеты дважды попали в здание ГУР.

Российские оккупанты как минимум дважды обстреливали ракетами киевское здание Главного управления разведки Минобороны Украины — в марте 2022-го и в мае 2023 года. Об этом говорится в статье авторитетного западного издания The Economist.

Украинские разведчики рассказали журналистам, как в марте минувшего года атака России на штаб-квартиру ГУР на Рыбальском острове в Киеве «парализовала» многих.

«Офицеры вспоминают ужас ‒ когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания. Люди, ожидавшие в приемной встречи со своим шефом, упали на пол», — говорят они.

Но очень быстро, говорят украинские разведчики, дверь кабинета начальника ГУР открылась и к ним вышел сам генерал-майор Кирилл Буданов. Известный своим немногословием офицер сказал только, что все в порядке.

Далее, 29 мая 2023 года по офису ГУР был нанесен еще один удар русскими оккупантами ‒ в тот день по зданию летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. Они едва не попали в здание и в автомобильный мост по соседству, а дроны задели другое здание. Тогда над Киевом и областью ПВО удалось сбить все 11 ракет.

«Буданов отряхнул пыль, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения», — вспоминает один из украинских офицеров.

Именно после этого обстрела российская пропаганда запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к «серьезному ранению» Буданова. И его якобы «вывезли на вертолете на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский самолет, который доставил его в Германию».

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