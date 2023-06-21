Сахащик обратился к белорусским и российским военным 1 21.06.2023, 23:11

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Экс-командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады призвал россиян покинуть нашу страну.

Подполковник запаса, экс-командир 38-й отдельной Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик напомнил о том, что в Украине из белорусов сформирована 1-я отдельная десантно-штурмовая рота. Он также напомнил белорусским военным о присяге, а российских призвал покинуть Беларусь.

Фото 18 военнослужащих роты Сахащик разместил в своем телеграм-канале. Подразделение создано по инициативе его департамента в ОПК и под личным руководством Сахащика «офицерами Вооруженных сил и спецподразделений, патриотами свободной, демократической Беларуси».

В Украине рота «получает боевой опыт, необходимый для создания новой, высокотехнологичной и высокоэффективной белорусской армии». Ранее Сахащик сообщал о создании этого подразделения и о том, что оно действует уже два месяца.

В сегодняшнем посте есть два обращения. Первое — к белорусским военным: «Мы всегда были единым народом, и таким остаемся. Преступная группировка, которая незаконно захватила и удерживает власть в Республике Беларусь, пытается расколоть нас и подстрекает нас друг против друга. Но нам нечего делить. Мы, воины, приняли присягу, чтобы обеспечить безопасность нашего народа, защищать его от врагов, проливающих кровь белорусов и лишающих их свободы. Давайте помнить о нашей присяге и исполнять свой воинский долг!»

Второе обращение — к российским военным в Беларуси: «Никто не звал вас на нашу Родину. Любые договоренности с уже давно незаконной белорусской властью не стоят даже той бумаги, на которой они написаны. Вы такие же оккупанты, как и ваши соотечественники, присутствующие в Украине. Вскоре мы предложим вам покинуть территорию Республики Беларусь и вернуться в Россию, и когда этот момент настанет, в ваших интересах будет сделать это добровольно».

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