«Россия проиграла в то февральское утро» 1 22.06.2023, 16:12

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Белорусский доброволец рассказал, почему Украина победит в войне.

Известный белорусский спортсмен, чемпион по академической гребле, участник Олимпийских игр 2004 и 2008 года Павел Шурмей с февраля 2022 года воюет в составе белорусского Полка имени Кастуся Калиновского в Украине. В интервью программе сайта Charter97.org Studio X-97 боец с позывным «Дядька» рассказал, почему уверен в победе Украины:

— Вспоминаю то, что нам в советские времена рассказывали про Великую Отечественную войну, преподавали, показывали и внушали. Вот сейчас для Украины Отечественная война, они защищают свое право на жизнь, на существование. Не Украина пришла в Россию, а Россия напала на Украину.

И поэтому уже одно это, зная украинцев как народ, Россия проиграла в то февральское утро, когда совершила акт этой агрессии. Она уже проиграла. Путь к победе может быть долгим, но Россия проиграла уже тогда. На стороне России, возможно, ресурсы и людские, и ресурсы старой техники, боеприпасов, хотя мы видим, что у них наступает нехватка БК и снарядный голод тоже присутствует. А на стороне Украины сейчас технологии и самое главное — боевой дух.

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