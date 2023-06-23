Взрывы в Геническе: в ВСУ подтвердили удар по базе Росгвардии 23.06.2023, 17:15

Оккупантам не будет покоя на украинской земле.

Украинские военные нанесли удар по базе Росгвардии, которая находится во временно оккупированном Геническе Херсонской области. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук.

«База Росгвардии в Геническе. Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо», - написал Олещук.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, что Геническ находится примерно в 160 километрах от линии фронта в Запорожской области.

Напомним, сегодня, 23 июня, местные Telegram-каналы Геническа начали сообщать о том, что в городе зафиксировали «прилет». В частности, в сети публиковали видео, на которых над городом поднимался густой дым.

Это уже вторая атака украинских военных по объектам в районе Геническа. Первая произошла 18 июня, тогда бойцам ВСУ удалось ударить по складу боеприпасов врага, который находился вблизи города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».