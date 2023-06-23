Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО-1 на Володарского

Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО-1 на Володарского1
- 23.06.2023, 19:24
- 1,914
Ее готовятся этапировать в Новинки.
Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.
Как сообщил сайту Charter97.org ее муж Андрей Шарендо, она пробудет там несколько дней перед переводом в Республиканский центр психического здоровья «Новинки». Там Полина пройдет принудительную экспертизу.
23 мая политзаключенная отказалась от белорусского гражданства. Этим самым она выразила протест против пыток.