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Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО-1 на Володарского

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  • 23.06.2023, 19:24
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Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО-1 на Володарского
Полина Шарендо-Панасюк

Ее готовятся этапировать в Новинки.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Как сообщил сайту Charter97.org ее муж Андрей Шарендо, она пробудет там несколько дней перед переводом в Республиканский центр психического здоровья «Новинки». Там Полина пройдет принудительную экспертизу.

23 мая политзаключенная отказалась от белорусского гражданства. Этим самым она выразила протест против пыток.

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