Пригожин — россиянам: Выходите на улицы, оружие мы найдем 17 23.06.2023, 23:40

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Главарь ЧВК «Вагнера» заявил, что «Шойгу будет повешен на Красной площади»

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал «избавить Россию от слабой власти за ночь».

«Все патриоты России, настоящие патриоты страны, знающие историю, а не фанаты слабой власти, предавшей интересы государства, выходите на улицы, оружие мы найдем.

Этой ночью мы решим вопрос предателей и преступников, опозоривших Россию. Их имена — Шойгу и Герасимов.

Шойгу будет повешен на Красной площади и ляжет в мавзолей вместе с Лениным», — заявил Пригожин.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Пригожин заявил о начале военного переворота.

Как утверждает главарь ЧВК «Вагнера», российские войска нанесли ракетный удар по лагерям наемников.

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