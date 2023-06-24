Пригожин в Ростове заявил о переходе части войск РФ на его сторону 24.06.2023, 7:39

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Большинство солдат, по его мнению, поддержало мятеж.

После входа в Ростов-на-Дону глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что боевики «Вагнера» вступили в бой с регулярными частями российской армии, но большинство солдат, по его мнению, поддерживают мятеж.

«Бои происходят в тех местах, где военное руководство дает ложную информацию бойцам и поэтому. там, где солдаты встречают нас, Росгвардия и милиция, то они машут радостные и многие из них говорят: мы хотим пойти с вами. Уже человек шестьдесят-семьдесят, те, кто к нам присоединился, хотя мы прошли еще небольшой и путь. Я думаю, пол армии готовы пойти с нами», - заявил Пригожин в очередном аудиосообщении.

Также стало известно, что Пригожин в штабе Южного военного округа в Ростове провел переговоры с замминистра обороны РФ Евкуровым и замначальника Генштаба РФ Алексеевым.

Он заявил, что ЧВК «Вагнер» сбили вертолет Минобороны РФ и «будет сбивать всех».

Пригожин также заявил, что ЧВК «Вагнера» будут находиться в Ростове и блокировать город, пока к ним не придет начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Если он откажется общаться с «вагнеровцами», Пригожин пригрозил, что ЧВК «пойдет на Москву».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и воли в Воронежскую область РФ.

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