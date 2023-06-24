Лукашенко сбежал в Турцию?
- 24.06.2023, 8:14
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Бизнес-джет диктатора приземлился в Бодруме.
Самолет семьи Лукашенко благополучно долетел и приземлился в Турции.
Как сообщал сайт Charter97.org, 24 июня в 00:01 из Национального аэропорта «Минск» вылетел правительственный бизнес-джет семьи Лукашенко Bombardier Challenger 850 с рег. номером EW-301PJ.
Данный джет используют, среди прочего, Виктор и Дмитрий Лукашенко.
Позже стало известно, что, взяв курс на Москву, лайнер Лукашенко внезапно передумал и резко повернул, покинув воздушное пространство России в районе Астрахани.
В итоге самолет семьи Лукашенко долетел и приземлился в Турции, в аэропорту Бодрума.