Российские власти в панике блокируют въезды в Москву
- 24.06.2023, 8:52
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Глава ЧВК «Вагнер» объявил о походе на столицу РФ.
В связи с военным мятежом Евгения Пригожина российские власти в панике блокируют въезды в Москву.
Въезд в Москву сейчас со стороны Варшавского шоссе перекрыт КамАЗами и множеством сотрудников полиции, сообщает brief.
На федеральной трассе М4 «Дон» в Московской области находятся военные грузовики и около десятка бронетранспортеров Минобороны РФ.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву.