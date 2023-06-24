Российские власти в панике блокируют въезды в Москву 24.06.2023, 8:52

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Глава ЧВК «Вагнер» объявил о походе на столицу РФ.

В связи с военным мятежом Евгения Пригожина российские власти в панике блокируют въезды в Москву.

Въезд в Москву сейчас со стороны Варшавского шоссе перекрыт КамАЗами и множеством сотрудников полиции, сообщает brief.

На федеральной трассе М4 «Дон» в Московской области находятся военные грузовики и около десятка бронетранспортеров Минобороны РФ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву.

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