Путин наконец решился выступить с обращением из-за мятежа Пригожина 1 24.06.2023, 8:57

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Песков назвал время.

Путин выступит с экстренным обращением в ближайшее время.

Выступление главы РФ анонсировано на 9.00 (по Минскому времени).

Об этом сообщают российские СМИ, информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву.

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