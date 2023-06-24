Пригожин идет на Москву

Пригожин идет на Москву33
- 24.06.2023, 9:02
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Военные колонны ЧВК «Вагнер» движутся по трассе «Дон» в Воронежской области.
Меньше 10 часов понадобилось боевикам ЧВК «Вагнер», чтобы захватить власть в одном из крупнейших городов юга России — Ростове-на-Дону.
Военные колонны ЧВК «Вагнер» уже находятся в Воронежской области РФ и продолжают движение в сторону Москвы.
Губернатор Воронежской области призвал жителей региона не пользоваться трассой М4 «Дон».
В связи с военным мятежом Евгения Пригожина российские власти в панике блокируют въезды в Москву.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву.