В Москве и Московской области введен «режим контртеррористической операции» 1 24.06.2023, 9:13

7,028

Передовые колонны ЧВК «Вагнер» движутся к российской столице.

В Москве и Московской области введен «режим контртеррористической операции» — «в целях пресечения возможных терактов».

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета РФ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».