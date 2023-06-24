В Москве и Московской области введен «режим контртеррористической операции»1
- 24.06.2023, 9:13
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Передовые колонны ЧВК «Вагнер» движутся к российской столице.
В Москве и Московской области введен «режим контртеррористической операции» — «в целях пресечения возможных терактов».
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета РФ.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы.