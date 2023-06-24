СМИ: «Вагнеровцы» без боя заняли Воронеж

СМИ: «Вагнеровцы» без боя заняли Воронеж3
- 24.06.2023, 9:18
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Колонны войск Пригожина движутся к Москве.
Колонны ЧВК «Вагнеров» без боя заняли Воронеж, сообщают российские СМИ.
«Военные объекты в Воронеже взяты под контроль ЧВК «Вагнер», армия переходит на сторону народа», - сообщает один из телегра-каналы, подконтрольные Евгению Пригожину.
Информацию подтвердил российский диверсант Игорь Стрелков-Гиркин. «Вагнеровцы вошли в Воронеж без сопротивления», — заявил Гиркин.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы.