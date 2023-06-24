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Reuters: Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли все военные объекты в Воронеже

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  • 24.06.2023, 9:52
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Reuters: Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли все военные объекты в Воронеже

Марш на Москву продолжается.

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли все военные объекты в Воронеже.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Ранее российские СМИ сообщили, что боевикам Пригожина удалось взять город без боя.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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