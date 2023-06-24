Reuters: Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли все военные объекты в Воронеже 2 24.06.2023, 9:52

2,456

Марш на Москву продолжается.

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли все военные объекты в Воронеже.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Ранее российские СМИ сообщили, что боевикам Пригожина удалось взять город без боя.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».