Reuters: Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли все военные объекты в Воронеже

Reuters: Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли все военные объекты в Воронеже2
- 24.06.2023, 9:52
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Марш на Москву продолжается.
Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли все военные объекты в Воронеже.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Ранее российские СМИ сообщили, что боевикам Пригожина удалось взять город без боя.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.