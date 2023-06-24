ВЧК-ОГПУ: «Вагнеровцы» подступают к Краснодару и Волгограду 27 24.06.2023, 10:42

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Бойцы ЧВК используют занятые Ростов и Воронеж как плацдарм.

Бойцы ЧВК «Вагнер» зашли в Воронеж и на подступах к Краснодару и Волгограду, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

«Никто им не оказывает никакого сопротивления. На фото — пленные в Воронежской области», — сообщает последние новости телеграм-канал.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.

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