ВЧК-ОГПУ: «Вагнеровцы» подступают к Краснодару и Волгограду

ВЧК-ОГПУ: «Вагнеровцы» подступают к Краснодару и Волгограду27
- 24.06.2023, 10:42
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Бойцы ЧВК используют занятые Ростов и Воронеж как плацдарм.
Бойцы ЧВК «Вагнер» зашли в Воронеж и на подступах к Краснодару и Волгограду, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
«Никто им не оказывает никакого сопротивления. На фото — пленные в Воронежской области», — сообщает последние новости телеграм-канал.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя.