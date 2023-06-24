Дмитрий Бондаренко: Пригожин начал военный мятеж, зная, что Путин очень слаб 10 24.06.2023, 12:01

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РФ стоит на пороге гражданской войны.

В пятницу главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил о «начале восстановления справедливости в России». Ему уже удалось взять такие города, как Воронеж и Ростов-на-Дону. Идет продвижение к Москве. Сайт Charter97.org попросил координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко прокомментировать происходящее в РФ:

— Безусловно, что это военный мятеж. Я уверен, что никогда бы Пригожин не сделал таких шагов, если бы не знал о Путине что-то такое, чего не знает большинство людей. Главное, что Путин — слабый. Возможно, Россией уже управляет какой-то другой человек, его двойник. Все это стало следствием военных неудач России и наступления Вооруженных сил Украины. Пригожин как никто другой знает ситуацию на фронте. Подчеркну, что это попытка переворота, в которой участвуют и олигархи, и, наверняка, какие-то военачальники, представители спецслужб. Один бы Пригожин на это не пошел и не было бы таких результатов меньше чем за сутки после начала мятежа.

— Может ли Путин на кого-то опереться в этой ситуации? ФСБ, Росгвардия, регулярная армия?

— Репрессивный аппарат отстраивался десятилетиями и там должны быть люди, которые готовы исполнять приказы Путина, но само его выступление оставило впечатление, что человек просто неадекватный.

С такой речью, эмоциями, посылом можно было бы выступать по вопросу голосования в ООН, а не в ситуации вождя в условиях практически начала гражданской войны.

В этом плане психологически, эмоционально Пригожин выглядит значительно убедительнее. В России, которая живет таким звериным чутьем, часть людей может перейти на сторону Пригожина, потому что он им гораздо ближе, чем такой рафинированный Путин.

— Сегодня ночью взлетал бизнес-джет Лукашенко. Мы знаем, что он сейчас находится в Турции. С чем это может быть связано?

— Можно говорить как минимум о том, что Лукашенко вывез свою семью. Я считаю, что это свидетельство того, что Лукашенко участвует в заговоре против Путина на стороне Пригожина.

Иначе смысла бы в этих пертурбациях просто не было. Если подвести итог ситуации на данный момент, то ясно, что Россия уже совершенно другая. Надувание щек о том, что «экономика развивается хорошо», а «война идет по плану», летит в тартараты. Было предсказуемо, что Россия переходит в период «смутного времени», революций, заговоров и мятежей.