Украинский нардеп: Возникает шанс и на падение режима Лукашенко 14 24.06.2023, 13:46

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Мятеж Пригожина может отразиться на ситуации в Беларуси.

Военная агрессия России против Украины оборачивается против самой напавшей страны и может привести к гражданской войне. Эта ситуация также «создает шанс для падения режима Лукашенко».

Такое мнение о мятеже в России в комментарии «Зеркалу» высказал глава комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

— Как вы думаете, как это играет на настроении украинской армии?

— Это, безусловно, положительно сказывается на настроениях нашей армии и общества, поскольку появились признаки гражданской войны в России.

То есть имперская война России против Украины может превратиться в гражданскую войну внутри России. Более того, возникает шанс и на падение режима Лукашенко в Беларуси.

— Ожидали ли вы, что использование наемников может обратиться против России?

— Я не ожидал, что именно вагнеровцы могут повернуть штыки против кремлевских властей. Но какой-то «черный лебедь» должен был неожиданно прилететь. Что-то должно было случиться.

— Как вы считаете, мятеж Пригожина повлияет на ситуацию в Беларуси?

— Падение режима Путина в России или гражданская война там дает большой шанс Беларуси на свободу. Это может вдохновить белорусское общество на возобновление активной борьбы против Лукашенко. В любом случае его режим обречен.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. Войска ЧВК «Вагнер» уже взяли Ростов-на-Дону и вошли в Воронежскую область РФ. В Ростове Пригожин анонсировал поход на Москву. Передовые колонны «Вагнера» на бронетехнике уже вошли в Воронежскую область РФ и движутся в сторону Москвы. Российские и международные СМИ сообщили, что Воронеж взят Пригожиным без боя. Передовые части «Вагнера» на танках вошли в Липецкую область РФ.

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