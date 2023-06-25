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Пригожин «сдулся»

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  • 25.06.2023, 8:08
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Пригожин «сдулся»

Повар Путина переедет в Дрозды к Лукашенко.

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против Евгения Пригожина будет прекращено.

Песков во время пресс-конференции по итогам вооруженного мятежа Пригожина заявил, что достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь.

Кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ во время переговоров с Пригожиным не обсуждались, подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Нового обращения Путина в связи с военным мятежом в РФ ближайшее время не будет.

«Гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь — слово Путина», — заявил Песков.

Песков также признался, что ему неизвестно, кем будет «работать» Пригожин после его ухода в Беларусь.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и

подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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