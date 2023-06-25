Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? 12 Юрий Фельштинский

25.06.2023, 8:17

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Cлучилась классическая для спецслужб история.

Понимание того, что же на самом деле произошло, будет приходить к нам постепенно, с накапливанием все новых и новых подробностей, каковых сейчас недостаточно для полноты картины.

Я позволю себе сделать несколько предположений, но сразу хочу подчеркнуть, что это мои гипотезы, основанные исключительно на моей интуиции историка, десятилетиями изучавшего историю России и ее спецслужб. Никаких доказательств в подтверждение моих теоретических размышлений у меня пока нет.

Безусловно незаурядный человек Евгений Пригожин, бывший уголовник, каким-то образом оказался рядом с Владимиром Путиным, президентом России. И даже если слухи, что Пригожин был «поваром Путина» преувеличение, фотографии Путина и Пригожина подающего Путину еду – зафиксированный фотографами и свидетелями факт. Одним из таких свидетелей был (на фотографии) президент США Буш (младший). Насколько Путин должен был доверять Пригожину, чтобы подпустить его так близко? Абсолютно должен был доверять.

И вдруг этот человек, которому Путин доверял абсолютно, совершает в отношении него «предательство». Именно так сказал Путин в своем коротком и достаточно бледном выступлении по поводу начавшегося мятежа Пригожина. Как же такое могло произойти? Как же Путин так ошибся и подпустил к себе «предателя», могущего, между прочим, отравить Путина?

А вот как. Евгений Пригожин был подпущен к Путину, потому что еще в колонии был завербован ФСБ, хорошо зарекомендовал себя и в колонии, и затем на свободе, и со временем в качестве агента ФСБ был подложен (то есть внедрен) в круг близких Путину людей. А так как Путин сам был из КГБ/ФСБ и доверял только «своим», агент ФСБ Пригожин, к тому же бывший уголовник, то есть человек уязвимый, стал для Путина «своим» поваром. При Пригожине Путин чувствовал себя комфортно.

Проект «Вагнер» был проектом ФСБ. Не Пригожина, как «личного повара Путина», а ФСБ. Самоуверенность Пригожина как раз и была основана на том, что за ним стоял даже не лично Путин, а ФСБ, как ведомство. Бывшему уголовнику не могли бы позволить создать свою военную структуру, к тому же работающую за границей: сначала в Африке, затем в Сирии, потом в оккупированной Украине. Такое возможно было только в том случае, если это была контролируемая ФСБ структура. Существование бесконтрольных организаций, тем более военных, ФСБ не допускала никогда.

Тогда понятны процветание и безнаказанность Пригожина до момента начала путча.

После начала мятежа ФСБ занервничала: завела на Пригожина уголовное дело, взяла под контроль «пригожинские» 4 млрд рублей и слитки золота, хранившиеся в Санкт-Петербурге. Они никогда не были «пригожинскими». Они всегда принадлежали ФСБ и предназначались для расходов, связанных с проектом «Вагнер». ФСБ всегда знала о том, где эти деньги хранятся, а потому так быстро нашла их в далеком от места событий Санкт-Петербурге.

Не все кусочки пазла в данный момент в нашем распоряжении. Не будем гадать, когда именно в разработанном в ФСБ плане произошел какой-то сбой – если это был сбой, а не часть ранее сочиненного сценария. Но случилась классическая в истории спецслужб история: агент вышел из-под контроля. У начальника группы «Вагнер» Пригожина началось головокружение от успехов. Он поверил в свою популярность (российские СМИ этому очень способствовали), он возомнил себя самостоятельным и независимым. Он посчитал, что, в конце концов, ничем не хуже многих других агентов ФСБ, тысячами внедренных в российское общество и бизнесы, ставших со временем признанными в России политиками, бизнесменами и банкирами.

Словесные поединки между Пригожиным, с одной стороны, и министром обороны Шойгу, начальником Генштаба Российской армии Герасимовым и президентом Чеченской республики Кадыровым, с другой, долго развлекали публику. Но так как и за Кадыровым, и за Шойгу, и за Пригожиным стоял, как всем казалось, лично Путин, всерьез к этой конфронтации никто не относился. Чтобы утихомирить пыл Пригожина, Путин приказал отнять у него «вагнеровцев» и перевести их в ведение министра обороны Шойгу. «Вагнеровцы» отказались подчиниться. Тогда по приказу Шойгу вертолеты российской армии нанесли по лагерям «вагнеровцев» ракетные удары. Погибли десятки бойцов. Либо Шойгу вышел из-под контроля Путина, либо Путин отдал Шойгу приказ наказать выходящих из-под контроля Путина «вагнеровцев».

Кто именно предал Пригожина – Путин, Шойгу или ФСБ – понять было сложно. Времени разбираться не было. Нужно было принимать решение, и Пригожин его принял – идти на Москву, чтобы разобраться в произошедшем.

Тут уже перепугались Шойгу, Герасимов и Путин. Шойгу бежал из Ростова и исчез из поля зрения. Начальник генштаба российской армии Герасимов спрятался на конспиративной квартире в Ростове. Путин, прихватив Медведева, срочно покинул Москву. А Пригожин двинулся в путь.

Ростов он занял быстро, без сопротивления и потерь. От Ростова до Москвы было чуть больше 1000 км. Защищаясь от нападений, «Вагнеровцы» сбили семь вертолетов и один военный самолет с российскими военнослужащими. Но когда уже СМИ сообщали о том, что Москва переведена на военное положение, что на улицах города танки и бронетранспортеры, что под охрану силовыми ведомствами взяты все мало-мальски важные здания, а любые общественные мероприятия в столице отменены, вдруг последовало сенсационное сообщение: Пригожин остановил свои войска и повернул назад.

Затем последовало не менее сенсационное заявление пресс-службы президента Беларуси Лукашенко: это он, оказывается, провел весь день в переговорах с Пригожиным и убедил его остановиться, отказаться от занятия Москвы и повернуть назад. Впрочем, выяснилось, что в переговорах принимал участие еще и Николай Патрушев, бывший директор ФСБ и секретарь Совета Безопасности России.

Но зачем же Патрушеву в этих переговорах понадобилось посредничество белорусского диктатора Лукашенко, находящегося в Минске? Патрушев ведь мог беседовать с Пригожиным без посредников?

А вот теперь моя гипотеза, которая либо будет подтверждена в скором времени, либо будет временем опровергнута: Лукашенко был посредником не в переговорах Пригожина и бывшего директора ФСБ Патрушева, а в переговорах Патрушева, представлявшего ФСБ, и Путина. Пригожин участвовал в этих переговорах как инструмент для оказания давления на президента России: если Путин не согласится на условия Патрушева (то есть ФСБ), Пригожин займет Москву и Путин потеряет власть. Проверить эту гипотезу можно только одним способом: посмотреть, что произойдет в ближайшие дни и какие изменения произойдут на политическом небосклоне России. Потому что принять объяснения Пригожина, уже сбившего семь вертолетов и один самолет, что он отказался от штурма Москвы во избежание пролития «русской крови», поверить абсолютно невозможно.

Юрий Фельштинский, специально для Charter97.org

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